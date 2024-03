Si tratta di un progetto nato per offrire alla comunità un contenitore di servizi e attività a supporto di minori e famiglie

FOLIGNANO – A Villa Pigna appuntamento con la presentazione del nuovo Centro Famiglia, giovedì 21 marzo alle ore 21, presso le sale della Ludoteca 4.0, in via Barbarana.

Si tratta di un progetto nato per offrire alla comunità un contenitore di servizi e attività a supporto di minori e famiglie. Finanziato interamente dai fondi europei attraverso un bando del Pnrr dove il Comune di Folignano è risultato vincitore, verrà realizzato nelle prossime settimane accanto alla scuola secondaria, in via Arezzo.

«L’obiettivo è quello di promuovere il benessere delle famiglie, sostenendo i genitori nel loro ruolo di educatori e fornendo opportunità di sviluppo e crescita per i bambini», afferma Matteo Terrani, sindaco di Folignano.

Attraverso la partnership fra istituzioni, associazioni, Ast e professionisti sarà offerta un’ampia opportunità di servizi e attività. Nel Centro Famiglia ci saranno aree gioco, aree laboratori, spazio allattamento/sonno, area didattica, spazi di socializzazione e un piccolo teatro.

