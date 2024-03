SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via il corso di cucito creativo che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti gli strumenti base per la realizzazione di abiti ed accessori handmade. L’iniziativa, realizzata dalla cooperativa Ama Aquilone insieme all’associazione Laboratorio di frontiera e con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, rientra nell’ambito del progetto Attenzione Fragile.

Il corso si articola in una parte teorica e in una pratica. L’attività laboratoriale si svolgerà presso la sede operativa dellassociazione Laboratorio di frontiera in via Valtellina 4 a San Benedetto del Tronto, mentre la parte teorica si terrà presso la sede Ama Aquilone in via Pasubio 78 a San Benedetto. La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

Due le ore teoriche in cui saranno affrontati i seguenti temi: presentazione del corso; Il mercato del lavoro e la normativa di riferimento e una parte pratica. Per quanto concerne lattività di laboratorio, per un totale di 30 ore, sono previste le seguenti attività: introduzione con cenni di merceologia e caratteristiche dei tessuti; sviluppo su carta del modello da realizzare; posizionamento del modello su stoffa; taglio e messa in prova; spiegazione dell’utilizzo delle macchine lineari, delle tagliacuci, del ferro da stiro; confezionamento con realizzazione di ogni suo particolare: trapunto, stiro, applicazione di cerniera, orlo, asola, bottone; illustrazione delle variazioni relative all’applicazione di cerniere e cinturini e all’esecuzione di orli e asole; sviluppo su carta del modello di una shopper; taglio su stoffa, confezionamento e stiro; sviluppo su carta del modello di un astuccio o portadolci; taglio su stoffa, confezionamento e stiro; Realizzazione di una fascia per capelli.

A fine corso ogni allieva o allievo potrà ritirare i capi e gli accessori realizzati personalmente in laboratorio. Il corso è riservato fino ad un massimo di dieci persone fragili (invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, genitori e minori in età lavorativa di famiglie in difficoltà, migranti, donne vittime di tratta e/o violenza, persone detenute o ammesse alle misure alternative alla detenzione).

Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile disponibile presso gli uffici di Ama Aquilone Servizio per il lavoro in via Pasubio, 78 a San Benedetto del Tronto, potranno essere consegnate a mano oppure inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] entro e non oltre il giorno 25 marzo.

L’inizio previsto è previsto per il prossimo 2 aprile. Le lezioni si terranno al mattino dalle 10 alle 13, indicativamente nella giornata di martedì.

Per la definizione delle graduatorie farà fede lordine di arrivo. Coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso, sosterranno una prova finale pratica alla presenza di una commissione valutatrice. Nella stessa occasione saranno consegnati gli attestati. Per maggiori informazioni è possibile contattare Ama Lavoro al numero 0735592530 oppure tramite e-mail allindirizzo [email protected].

