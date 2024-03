Nota stampa di Guido Castelli per fare il punto sulla ricostruzione pubblica e privata in provincia. Ecco gli ultimi aggiornamenti

SPINETOLI – Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli insieme al Sub Commissario

Gianfluca Loffredo ha visitato in questi giorni il Comune di Spinetoli, nell’ambito di una serie di soprallughi

per fare il punto sulla ricostruzione pubblica e privata in provincia di Ascoli Piceno.

Nel comune ascolano

sono in corso 4 opere pubbliche, per un totale programmato di 2,6 milioni di euro. Sul fronte della ricostruzione privata sono invece 14 le domande di contributo presentate, di cui 9 decretate dall’Ufficio

speciale ricostruzione, per un valore di 2,9 milioni di euro.

“L’impegno per la ricostruzione della provincia di Ascoli, una delle più colpite dal sisma del 2016, è un percorso condiviso che vede coinvolti il Presidente Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale ricostruzione, i

sindaci del territorio e gli uffici regionali e comunali – dichiara il Commissario Castelli -. Voglio ricordare che il tessuto urbano delle nostre aree interne è caratterizzato da tanti borghi le cui economie e comunità

sono interconnesse profondamente. Per questo è importante proseguire con un’azione sinergica, che non lasci indietro nessun territorio”.

A Spinetoli sono stati già approvati i progetti per la palestra della scuola secondaria media Giovanni Xxiii (591mila euro) e per gli interventi di riparazione del cimitero del capoluogo (750 mila euro). In fase di

affidamento la scuola dell’infanzia del capoluogo (1,1 milioni di euro).

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.