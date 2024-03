CASTEL DI LAMA – La cooperativa Ama Aquilone di Castel di Lama ha incontrato nella sede di San Benedetto del Tronto gli studenti del corso di Laurea in Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari dellUniversità Politecnica delle Marche.

Scelta come caso di studio, la cooperativa ha avuto l’opportunità di condividere la propria esperienza pluriennale nella realizzazione di progetti socio-sanitari, educativi, culturali e di inclusione socio-lavorativa. Tra gli elementi emersi durante l’incontro ci sono stati i meccanismi di finanziamento, le strategie di raccolta fondi e soprattutto la gestione trasparente, responsabile ed innovativa che ha caratterizzato le attività della cooperativa nel corso degli anni.

In particolare Francesco Cicchi, presidente della cooperativa Ama Aquilone ha tenuto una lezione sulla sostenibilità dei progetti socio-sanitari, educativi, culturali e di inclusione socio-lavorativa, illustrando le strategie di fundraising, il supporto dei finanziamenti, le campagne di sensibilizzazione al dono (5×1000) della cooperativa.

La longevità dei progetti realizzati dalla cooperativa Ama Aquilone è stata evidenziata come risultato di un impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili per rispondere alle esigenze della comunità locale. L’approccio adottato non si è limitato alla mera erogazione di servizi, ma ha abbracciato un approccio olistico che tiene conto delle necessità individuali e collettive dei beneficiari.

Durante l’incontro, la cooperativa ha avuto l’opportunità di ringraziare la docente Barbara Kulaga per l’invito e tutti i corsisti, sia in presenza che online, per la partecipazione attiva e stimolante. La mattinata trascorsa insieme è stata un’occasione preziosa per condividere conoscenze, esperienze e idee, contribuendo così alla crescita reciproca e allo sviluppo di nuove prospettive nel campo del management pubblico e socio-sanitario.

