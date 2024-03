Il match match valido per la 31^ giornata del campionato Serie BKT, in programma lunedì 1° aprile, alle ore 15, all’ “Alberto Picco” di La Spezia.

ASCOLI PICENO – Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno l’Arbitro designato per dirigere SPEZIA-ASCOLI, match valido per la 31^ giornata del campionato Serie BKT, in programma lunedì 1° aprile, alle ore 15, all’ “Alberto Picco” di La Spezia. Gli Assistenti sono Pasquale Capaldo di Napoli e Federico Fontani di Siena. Quarto Ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa, al VAR (on-site) Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR (on-site) Giacomo Camplone di Pescara.

Torna a disposizione di Mister Carrera anche David Duris che ha dispustato con la dalla Slovacchia la gara contro la Norvegia.

Terminati gli impegni con le rispettive Nazionali per i 5 giocatori dello Spezia rientrati agli ordini di mister D’Angelo: Nagy impegnato con la Nazionale ungherese , Plaia, nell’Italia Under 18, Hristov, con la Bulgaria e Pio Esposito, con la Nazionale azzurra Under 21 Rientro anticipato per Cipot, sceso in campo solo nel match di qualificazione ad Euro 2025.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.