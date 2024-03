SPINETOLI – Il gruppo Solidarietà Lavoro e Partecipazione, ufficializza la candidatura del Sindaco uscente, Alessandro Luciani, e inaugura la sede elettorale in via Vittorio Emanuele, 25.

Alla presenza della segreteria del Pd, locale e provinciale e diversi simpatizzanti, Luciani ha parlato degli ultimi 5 anni del suo mandato, caratterizzato dalla pandemia: “Quando un paese si ferma rischia di perdere identità. Non potevamo permetterlo. Per questo non ci siamo impegnati, anche in quel frangente, in una programmazione seria che guardasse al futuro”.

Luciani ha parlato dello sviluppo di Spinetoli, per cui ci sono in campo investimenti per 6 milioni di euro, e di Pagliare con una crescita annua costante di abitanti per cui occorrerà pensare a servizi collegati alla persona e adeguare il Prg alle nuove esigenze abitative.

Ma sono tre i primi punti del programma elettorale anticipati dal candidato di Solidarietà Lavoro e Partecipazione: i lavori all’ex scuola media che diventerà un centro per socio-sanitario-culturale e dedicato all’associazionismo; i lavori di restyling di Piazza Kennedy che diventerà una piazza a tutti gli effetti, senza parcheggi, (che saranno spostati altrove) un luogo di aggregazione; lavori per abbellire la piazza a Spinetoli, anche se resterà un luogo dove si continuerà a parcheggiare per rispondere all’esigenza dei residenti.

“Dopo il 2016 la sicurezza delle scuole è stata la nostra priorità – continua il candidato – e nonostante fossimo fuori dal cratere, siamo riusciti a intercettare altri finanziamenti che hanno permesso un totale rinnovamento dei nostri edifici scolastici. Questo aprile sarà caratterizzato dall’apertura di cantieri. Spinetoli è una realtà grande e dal 2024 cambieremo il look del paese”.

Luciani ottiene il supporto dal circolo di Spinetoli – il segretario Francesco Palma ha espresso un giudizio pieno e positivo sull’attività amministrativa – e dal segretario del Pd proviciale Francesco Ameli: “Spinetoli è un baluardo progressista della provincia, una realtà importante in continuo rinnovamento, grazie a una squadra forte e giovane che ha voglia di giocare la partita e lo fa con passione. E quando c’è la passione si vince”.

Il candidato conclude invitando tutti ad andare nella nuova sede elettorale, anche alle forze politiche che si rispecchino nei valori di Solidarietà Lavoro e Partecipazione: “La partecipazione attiva rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità. Il gruppo a cui appartengo non esclude nessuno”.

