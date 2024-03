ll tecnico dello Spezia D’Angelo ha dichiarato: “La pressione della partita con l’Ascoli è positiva, giochiamo in casa e il pubblico ai aiuterà. Il rischio di sottovalutare l’avversario non c’è”

ASCOLI PICENO – La Lega B ha comunicato gli orari degli ultimi due turni di campionato che si disputeranno in contemporanea su tutti i campi. Questi gli impegni dell’Ascoli: 37^ PALERMO-ASCOLI, domenica 5 maggio ore 15:00. 38^ ASCOLI-PISA, venerdì 10 maggio ore 20:30.

Nel frattempo i bianconeri si preparano al prossimo delicato contro lo Spezia, valido per la 31^ giornata del campionato Serie BKT, in programma lunedì 1° aprile, alle ore 15, all’ “Alberto Picco”

Valerio Mantovani: “Ci stiamo preparando bene alla sfida con lo Spezia – ha dichiarato il difensore romano – Stiamo affinando le ultime cose col Mister, ci sono nuove nozioni da imparare il più in fretta possibile, è una sfida fondamentale per noi, non c’è bisogno di presentazioni, è una partita che si prepara da sè, le motivazioni non devono mancare”.

QUI SPEZIA. Non ci sarà Arkadiusz Reca che sta faticosamente rientrando da un infortunio muscolare. Dovrebbe tornare in panchina. Di Serio ancora out per almeno due settimane. ll tecnico D’Angelo ha dichiarato in conferenza stampa: “La pressione della partita con l’Ascoli è positiva, giochiamo in casa e il pubblico ai aiuterà. Il rischio di sottovalutare l’avversario non c’è”



