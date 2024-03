ASCOLI PICENO- Il tecnico bianconero in vista del delicato match contro lo Spezia in programma lunedì 1 aprile commenta così la situazione della squadra bianconera.

“Abbiamo avuto quindici giorni di tempo per lavorare i ragazzi stanno bene sappiamo la partita che ci aspetta. Abbiamo lavorato tanto sui possessi palla sulle azioni da fare contro la difesa a tre. Hanno giocatori di qualità non dobbiamo lasciare tempo e spazio dobbiamo essere corti stretti e aggressivi. Loro hanno qualità sappiamo.

“L’aspetto mentale credo che siano in linea con le mie idee, i nazionali che sono tornati stanno bene, Duris tornato un po’ stanco anche lui potrebbe partire dal primo minuto.A prescindere dai tifosi noi ci teniamo alla vittoria e avere tanti tifosi a seguito ci aiuterà ad avere la forza anche quando manca. Siamo nelle mani dei medici per gli infortunati e valutiamo la loro situazione. Nestorovski non è al cento per cento e domani in rifinitura vedremo come metterci in campo.”

“Zedadka può fare bene sia a sinistra che a destra secondo me non fa differenza. Noi guardiamo solo noi stessi ci concentriamo su quello che facciamo noi e non facciamo la corsa su nessuno. Tappe importanti in casa con Cosenza e Modena? No sono tutte tappe importanti dobbiamo essere bravi a dare continuità a prestazioni e risultati abbiamo otto finali e sono una peggio dell’altra. Io guardo solo alla prossima partita non pensiamo ora ai play out. La qualità della squadra l’ho conosciuta stando qui, sono ragazzi che hanno anche la mentalità giusta e possiamo dare filo da torcere a qualsiasi squadra.”

“Punto di forza dello Spezia? Sono tutti giocatori di qualità e hanno Verde e conosco le sue qualità dobbiamo togliere a lui le giocate. Sarà una partita di grande sacrificio.”

