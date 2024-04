CASTEL DI LAMA – Fornire ai partecipanti gli strumenti per allestire la logistica di cantiere. E’ questo l’obiettivo del corso “Allestimento e manutenzione delle aree di cantiere” realizzato dalla cooperativa Ama Aquilone insieme alla cooperativa sociale Opera con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito del progetto “Attenzione fragile”. Essendo un corso ad occupazione garantita, la cooperativa Opera s’impegna ad attivare, a corso ultimato, un contratto di lavoro/collaborazione trimestrale con almeno il 20% del totale dei partecipanti che avranno portato a termine il corso.

Il corso si articola in 16 ore dedicate al tema della sicurezza dei lavoratori rischio alto; 8 ore abilitazione alla conduzione di piattaforme elevabili (di cui 4 ore prova pratica); 8 ore antincendio rischio medio; 12 ore primo soccorso; 8 ore corso per utilizzo motoseghe; 8 ore addetto all’apposizione della segnaletica stradale; 12 ore preposto addetto apposizione della segnaletica stradale; 16 ore addetto alla gestione di ecocentri (gestione rifiuti solidi urbani); 2 ore presentazione del settore; 2 ore il mercato del lavoro e la normativa di riferimento.

In particolare lo stage, della durata di 8 ore, prevede i seguenti punti: allestire la logistica di cantiere; verifica dell’area interessata: stima dell’approvvigionamento di materiale, individuazione dei percorsi di accesso per i mezzi pesanti, rilievo dell’area di cantiere; Installazione dei locali e delle strutture di servizio, realizzazione della recinzione, tracciamento dell’area di cantiere; allestimento e manutenzione della Segnaletica di cantiere: verifica e manutenzione della segnaletica di cantiere, installazione della segnaletica di cantiere; gestione del carico e scarico materiali: come effettuare il carico e scarico dei materiali, predisposizione delle aree di deposito, predisposizione delle aree di carico e scarico; disallestimento del cantiere: disinstallazione della logistica di cantiere, verifica del piano operativo di disallestimento.

Il corso è riservato fino ad un massimo di 10 persone “fragili” (invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, genitori e minori in età lavorativa di famiglie in difficoltà, migranti, donne vittime di tratta e/o violenza, persone detenute o ammesse alle misure alternative alla detenzione).

La parte teorica si terrà a San Benedetto in Via Pasubio 78. Lo stage si terrà presso le sedi operative della Coop. Sociale Opera ad Ascoli Piceno. Il corso è gratuito. Inizio previsto il 15 aprile 2024. Le lezioni teoriche si terranno al mattino (9-13). Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile disponibile presso gli uffici di Ama Aquilone – Servizio per il lavoro in via Pasubio, 78 – San Benedetto del Tronto, potranno essere consegnate a mano all’indirizzo di cui sopra oppure inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] entro e non oltre il giorno 11 aprile. Per la definizione delle graduatorie farà fede l’ordine di arrivo.

A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso saranno consegnati gli attestati di frequenza e abilitazioni. Per info: Ama Lavoro 0735592530; [email protected].

