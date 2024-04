ANCONA– Evento a cura della Camera di Commercio delle Marche – Punto Impresa Digitale e dell’Università Politecnica delle Marche. Presidiare il dominio cyber è diventato un elemento di importanza vitale e strategica nell’attuale scenario economico, sociale e culturale, sebbene possa talvolta risultare difficile persino definire i confini del perimetro digitale delle nostre istituzioni pubbliche e private.

Sovranità digitale significa governare gli asset digitali e tecnologici di un Paese, dalle reti ai servizi, passando per i sistemi cloud e l’intelligenza artificiale. In questo scenario, la cybersecurity e la protezione dei dati rivestono il ruolo di pilastri su cui può costruirsi la sovranità digitale di un Paese, consentendo di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie senza esporsi a rischi.

Il libro “Charting Digital Sovereignty: a Survival Playbook” di Roberto Baldoni racchiude il suo percorso professionale unico, offrendo una prospettiva nuova e completa utile per affrontare le sfide pressanti e le complessità dell’era digitale in ambito statale e industriale. Il volume sarà presentato ad Ancona, presso la Loggia dei Mercanti (via della Loggia), il prossimo 12 aprile 2024, dalle 16.30 alle 18.30.

E’ fin d’ora possibile iscriversi all’evento al seguente link di Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sovranita-digitale-e-cybersecurity-con-roberto-baldoni-120424-870866102957

Roberto Baldoni è stato il primo direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) dal 2021 al 2023. In precedenza, è stato per quattro anni vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Con oltre due decenni di attività come professore ordinario di informatica alla Sapienza Università di Roma, ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama italiano della cybersecurity.

Tra i suoi contributi principali figurano la progettazione della nuova architettura italiana di cybersecurity, la legge sul “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e la Strategia italiana di cybersecurity per il periodo 2022-2026; oltre ad aver creato e resa operativa in alcune settimane un’Agenzia strategica per il paese in tempi geopoliticamente complessi.

Programma:

16:30 Saluti istituzionali: Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche; Gianluca Gregori, Magnifico Rettore UNIVPM

16:45 Marco Baldi (UNIVPM) intervista Roberto Baldoni;

17:45 Discussione con rappresentanti di aziende e discussioni

18:15 Domande e risposte dal pubblico

18:30 Conclusioni