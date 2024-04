ASCOLI PICENO- I bianconeri affronteranno il Venezia nel match valido per la 32^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 7 aprile, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli.

Sarà Ivano Pezzuto di Lecce è l’Arbitro designato per dirigere il match.Gli Assistenti sono Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta e Giuseppe Di Giacinto di quella di Teramo. Quarto Ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo, al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

Il tecnico bianconero alla vigilia.

Queste le dichiarazioni di Mister Carrera alla vigilia di Ascoli-Venezia:

“Nella sfida col Venezia tutto è possibile, sappiamo che affronteremo una squadra forte, col miglior attacco della B, quindi servirà la partita perfetta, non dovremo sbagliare l’atteggiamento in campo e dovremo usare aggressività e cattiveria giusta. In settimana abbiamo analizzato gli errori commessi con lo Spezia, dalla tattica all’atteggiamento. Domani dobbiamo cambiare ritmo in campo, essere più veloci con la palla e curare i piccoli dettagli, che in queste partite fanno la differenza.

Duris-Rodriguez insieme? C’è questa possibilità. Col rientro di Falzerano, Zedadka potrà tornare nella sua posizione preferita. Vaisanen? E’ rientrato, vediamo domattina. Per Gagliolo e Botteghin attendiamo la settimana prossima notizie positive, sono vicini i tempi di rientro. Per Nestorovki non so, dipende dall’entità dell’infortunio. Viviano-Vasquez? Non ho deciso nulla, ogni partita è a sé, mi affido al preparatore dei portieri che mi dà le sue sensazioni di volta in volta.

Per domani ci saranno dei ballottaggi a centrocampo, domani valuterò. Giocare conoscendo i risultati delle altre non ci dà nessun vantaggio, dobbiamo pensare a noi stessi, il nostro nemico numero uno siamo noi. Non ho sentito Vanoli, ci saluteremo prima della partita, è un amico”.

