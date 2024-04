Ore 16.15 stadio Del Duca di Ascoli Piceno

I bianconeri contro il Venezia nel match valido per la 32^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 7 aprile, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli.

Arbitro Ivano Pezzuto di Lecce è l’Arbitro designato per dirigere il match.Gli Assistenti sono Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta e Giuseppe Di Giacinto di quella di Teramo. Quarto Ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo, al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Mantovani, Bellusci, Quaranta; Falzerano (33’ st Adjapong), Masini (33’ st Streng), Di Tacchio, Giovane (1’ st Caligara), Zedadka; Duris (26’ st Valzania), Rodriguez (11’ st D’Uffizi). A disp. Viviano, Sciammarella, Vaisanen, Milanese, Tavcar, Maiga Silvestri, Rossi. All. Carrera

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Idzes, Sverko (42’ st Altare); Candela, Andersen (17’ st Ellertsson), Tessmann, Busio (17’ st Bjarkason), Zampano; Gytkjaer, Olivieri (23’ st Pierini). A disp. Oliveira, Grandi, Modolo, Jajalo, Tcherychev, Lella, Ullmann. All. Vanoli

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

RETI:-

NOTE: Ammoniti Idzes (V). Spettatori 6.896 (3.324 abbonati) per un incasso di 59.724,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 4’ pt,

6’ st.

Mister Carrera, al termine di Ascoli-Venezia, ha commentato così la prestazione dei bianconeri:

“E’ stata una grande partita sotto il profilo della determinazione, abbiamo affrontato la terza o quarta in classifica e col miglior attacco, abbiamo avuto occasioni anche noi, non abbiamo concesso quasi nulla, a parte un po’ di palleggio. La prestazione mi soddisfa nel senso che non abbiamo lasciato grandi chance al Venezia, oggi alla squadra non si può rimproverare nulla. Abbiamo disputato un buon secondo tempo per quasi mezz’ora. Per salvarci dobbiamo continuare con questo spirito, senza mollare nulla, al di là dell’avversario che affronteremo. Oggi è mancata un po’ di lucidità sotto porta, ma determinazione e cattiveria non sono mancate. Duris è stato sostituito perché aveva i crampi. Bellusci è stato espulso per un fallo che in un primo momento era stato valutato da ammonizione e poi, dopo il ricorso al VAR, è stato rosso. Per il prosieguo del campionato sono molto positivo, la grinta messa in campo oggi mi fa essere positivo”.

