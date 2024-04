OFFIDA – Stanno proseguendo le attività del progetto “Nuove energie”, promosso dall’ Amministrazione Comunale di Offida con la collaborazione dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 12 aprile alle ore 21 nella frazione Santa Maria Goretti, presso il Circolo Elio Fabrizi (Piazza Fausto Coppi) dove si svolgeranno lezioni e partite libere di burraco.

Ogni lunedì, invece, le attività di burraco si svolgono dalle ore 15 alle ore 18 presso il Centro Polifunzionale Beato Bernardo in Piazza Beato Bernardo a Offida, con lezioni (per chi non sa giocare o magari è un principiante) e partite libere (per chi ne conosce già le regole).

Dalle 17 alle 18, invece, si svolge un corso di ginnastica dolce e posturale (si consiglia di indossare abbigliamento e calzature comodi e di portare un tappetino).

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.