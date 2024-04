L’evento, in scena domenica 21 aprile presso il teatro Ventidio Basso, si articolerà in due appuntamenti: alle ore 17 andrà in scena il talk show “Ascoli racconta Mare Fuori – Un anno dopo” con alcuni dei protagonisti della quarta stagione della nota serie tv, mentre, alle ore 21, l’incontro “Cinema d’amare. Dialoghi sul cinema d’autore e popolare” avrà come ospiti Lina Sastri, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Boldi e Salvatore Esposito.

ASCOLI PICENO – Un importante evento in programma ad Ascoli Piceno.

Domenica 21 aprile, presso il Teatro Ventidio Basso, si alzerà il sipario su “Primavera d’attore – Talk show di primavera tra cinema e serie tv”, a cura dell’associazione “Culturalmente insieme“, con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno e il sostegno di Atim (agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche), Fondazione Ascoli Cultura, Amat, Ascoli Musei e Fondazione Marche Cultura e con il contributo delle seguenti imprese del territorio: Consulting Services, Sabelli, Coop Sociale Nomeni, Travaglini Costruzioni, Radiosalus, Turla Costruzioni, Spinelli Parquet, Damiani&Gatti Assicurazioni, Detertecno, Eco Services, Studio Caffè.

L’evento si articolerà in due appuntamenti: alle ore 17, andrà in scena il talk show “Ascoli racconta Mare Fuori – Un anno dopo” con alcuni dei protagonisti della quarta stagione della nota serie tv che, dopo il successo dell’estate scorsa, tornano in città per incontrare i loro fans. Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella racconteranno l’incredibile successo della serie che ha anche ispirato un musical e una futura trasposizione cinematografica. A dialogare con loro sarà Steve Della Casa, critico cinematografico di fama nazionale e conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3.

Alle ore 21, invece, sarà la volta di un dialogo sul cinema dal titolo “Cinema d’amare. Dialoghi sul cinema d’autore e popolare”, che vedrà la partecipazione di importanti interpreti del grande schermo: Lina Sastri, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Boldi e Salvatore Esposito. Introdurrà l’incontro Marco Bruschini, direttore di ATIM, che parlerà di cine turismo come motore di promozione delle Marche. A dialogare con gli ospiti sarà sempre il critico cinematografico Steve Della Casa. L’obiettivo è quello di aprire un dialogo sul cinema d’autore e sul cinema popolare con i celebri attori, mettendo a confronto i due generi.

“Siamo lieti di ospitare un appuntamento così prestigioso, nella fantastica cornice del Teatro Ventidio Basso – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Negli ultimi anni Ascoli è stata più volte protagonista sul grande e sul piccolo schermo, con una costante promozione turistico-culturale che ha generato un grande ritorno di immagine per la nostra città – ha proseguito. “Vogliamo proseguire sulla strada già tracciata: non vediamo l’ora di ospitare ancora una volta, sotto le Cento Torri, importanti attori e attrici di fama nazionale e internazionale. Invito tutti a partecipare: sarà un’imperdibile full immersion tra cinema e serie tv”.

“Da anni la nostra associazione opera nel territorio ascolano e regionale promuovendo iniziative culturali di qualità nelle diverse arti volte a diffondere benessere e a migliorare la qualità della vita, nella convinzione del grande valore sociale della cultura, intesa come motore di cambiamento che sviluppa pratiche innovative, favorisce la coesione sociale e la partecipazione e genera fiducia – ha affermato Francesca Filauri, presidente del circolo “Culturalmente Insieme“. “In questo contesto il cinema è tra le arti una delle più complete perché si fonde con le altre, coinvolge fasce di pubblico di ogni età e, attraverso un messaggio immediato ed emozionante, realizza una reinterpretazione del mondo e della realtà. Vorrei aggiungere che questo importante appuntamento di primavera tra cinema e serie tv ben rappresenta il grande fermento culturale di Ascoli Piceno in cui la grande sensibilità per l’attività culturale del sindaco Marco Fioravanti – che in tal senso ha fatto crescere molto la città – ha creato una rete di operatori pubblici e privati, presenti anche in questo evento, che insieme al comune generano di continuo un’offerta culturale ampia e di livello elevato – ha concluso.

Il costo del biglietto di ingresso per il singolo appuntamento è di euro 7. Sarà possibile acquistare i biglietti su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso.

