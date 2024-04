OFFIDA – Venerdì 12 aprile alle ore 21, presso l’Enoteca Regionale delle Marche in Via Garibaldi di Offida, secondo incontro di PsycOphis – cultura psicologica. Il tema della serata sarà “Adolescenti al centro. Risorse, problematiche e relazione con i genitori”. L’evento è gratuito e rivolto a tutta la popolazione, in particolare a genitori, insegnanti, educatori, professionisti della salute ed assistenti sociali. Il team di PsycOphis è formato dalla dott.ssa Alessandra Premici (psicologa e psicoterapeuta in formazione), dal dott. Valerio Castellucci (psicoterapeuta), dal dott. Daniele Fiorili (psicologo e psicoterapeuta in formazione), dalla dott.ssa Annalisa Carloni (psichiatra) e dalla dott.ssa Nicole Citeroni (esperta in diritto internazionale penale). Relatrici della serata di venerdì saranno la dott.ssa TIZIANA CAPRIOTTI, neuropsichiatra infantile e la dott.ssa VALENTINA ARTONI, psicologa e psicoterapeuta in formazione. Una serata che avrà come tematica centrale il periodo adolescenziale, le sue caratteristiche e gli eventuali campanelli d’allarme da considerare quando si è di fronte ad uno sviluppo più problematico.