ASCOLI PICENO -L’appuntamento al Kimbo’s Bar del centro commerciale Al Battente ha chiuso il ciclo di incontri del ‘Caffè con il Sindaco’, organizzati dal primo cittadino Marco Fioravanti fin dall’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale alla guida della città.

“Era il 5 novembre 2019 quando, al Caffè Del Duca di viale Costantino Rozzi, abbiamo dato il via a questo nuovo format di incontri con la cittadinanza” ha ricordato il sindaco Fioravanti. “In tanti sono rimasti sorpresi e stupiti da questa scelta, forse perché credevano che una volta eletto mi sarei ‘chiuso’ tra le mura di Palazzo dell’Arengo. Al contrario, quello del ‘Sindaco del popolo’ non è stato solo uno slogan elettorale, ma ho costantemente continuato a dialogare con chi mi ha concesso fiducia, ascoltando le esigenze della cittadinanza, le loro richieste, le idee e i consigli. Un confronto sempre chiaro, diretto e trasparente, che credo sia stato apprezzato da tutti. Anche da chi, in quella tornata elettorale, aveva preferito spendere il proprio voto per altri candidati sindaco”. Il format ha subito riscosso grande successo e ampia partecipazione, prima di interrompersi per circa un anno e mezzo causa emergenza Covid.

“In quel periodo, gli incontri nei bar sono stati sostituiti dalle quotidiane dirette social per aggiornare sugli sviluppi della pandemia” ha ricordato Fioravanti. “Altro canale di comunicazione molto apprezzato dalla cittadinanza, vista la distanza cui eravamo costretti dall’emergenza. Quando il Covid ha allentato la morsa, ci siamo nuovamente ritrovati davanti al caffè: sono state 34 le tappe complessivamente effettuate nei bar del territorio, dal centro storico alle frazioni, il primo martedì di ogni mese, con centinaia di cittadini incontrati. C’è chi è venuto per chiedere di risolvere un problema vicino alla propria abitazione, chi ha sollecitato interventi in centro storico o nelle frazioni. Chi ha chiesto un aiuto per il lavoro o per particolari situazioni di disagio economico-familiare, chi ha suggerito iniziative ed eventi, chi ha fatto interessanti proposte per lo sviluppo della città”

“Appuntamenti che mi hanno arricchito e che mi hanno ulteriormente convinto, se mai ce ne fosse stato bisogno, che quella del ‘Caffè con il sindaco’ è stata una scelta indovinata. Ricordo benissimo le parole del signor Luigi: ‘Non mi era mai capitato di poter parlare così spesso e così facilmente con il sindaco. È così che si dimostra l’amore per la propria città’. Ecco perché fa sorridere vedere oggi che, all’opposizione, c’è chi parla di un sindaco individualista e di un’Amministrazione Comunale incapace di ascoltare le esigenze della cittadinanza. Credo che, in questi 5 anni, chiunque abbia voluto confrontarsi con il sottoscritto, abbia potuto farlo ogni giorno e in ogni angolo della città. Grazie al rapporto costante e diretto con gli ascolani, abbiamo dato il via a un importante percorso di crescita della nostra città: un percorso che vogliamo continuare a portare avanti, ancora al fianco di tutta la comunità”.

