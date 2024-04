IL match valido per la 33^ giornata del Campionato Serie BKT è in programma sabato 13 aprile, alle ore 14, al “Tombolato”

ASCOLI PICENO – Sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo è l’Arbitro designato per dirigere CITTADELLA-ASCOLI, match valido per la 33^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma sabato 13 aprile, alle ore 14, al “Tombolato” di Cittadella. Gli Assistenti sono Mario Vigile di Cosenza e Federico Longo di Paola. Quarto Ufficiale Marco Peletti di Crema, al VAR Rosario Abisso di Palermo, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Gara della quale non farà parte Giuseppe Bellusci, il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Ascoli-Venezia, ha inflitto una giornata di squalifica al difensore bianconero, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco”.

Restano in diffida Bellusci, Botteghin, Nestorovski e Rodriguez. Nel Cittadella, non ci sarà Francesco Amatucci, che sconterà un turno di squalifica.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.