CITTADELLA-ASCOLI, match valido per la 33^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma sabato 13 aprile, alle ore 14, al “Tombolato” di Cittadella.

Ascoli che può recriminare per una traversa e un palo ma termina con un punto a testa, bianconeri che si allontanano dalla zona play out per la vittoria della Ternana contro la Cremonese. Secondo tempo a ritmi bassi e poche occasioni probabilmente per il forte caldo.

Mister Carrera non perde ma non vince, Ascoli che smuove la classifica ma ora si fa sempre più dura

Gara molto equilibata. Statistiche: 1 tiro in porta per il Cittadella contro i 4 dell’Ascoli, 1 corner per i padroni di casa contro i 3 dei bianconeri. Possesso palla 21 minuti per il Cittadella e 19 per l’Ascoli.

Mister Carrera, al termine di Cittadella-Ascoli, ha commentato così lo 0-0 maturato al “Tombolato”:

“I ragazzi hanno disputato una grande partita sotto tutti i punti di vista, abbiamo sofferto all’inizio, abbiamo perso un paio di contrasti e poi non abbiamo concesso nulla, nel secondo tempo abbiamo tenuto per molto tempo il pallino del gioco in mano, ci è mancata un po’ di cattiveria nella metà campo avversaria, con passaggi sbagliati e scelte sbagliate che nel calcio fanno la differenza. L’importante è che lo spirito è quello giusto, dobbiamo ripartire da questo. Non è facile giocare contro il Cittadella, che ti lascia poco tempo e spazio per decidere”.

CITTADELLA (3-4-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare (19’ st Sottini); Tessiore (1’ st Magrassi), Branca, Carriero, Carissoni (42’ st Giraudo); Vita, Cassano (27’ st Mastrantonio); Pandolfi (42’ st Maistrello). A disp. Veneran, Maniero, Saggionetto, Rizza, Djibril, Cecchetto. All.: Gorini

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Mantovani, Vaisanen, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara (27’ st Giovane), Zedadka; Duris (30’ st Streng), Rodriguez (30’ st Nestorovski). A disp.: Viviano, Mengucci, Celia, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Valzania, Tavcar, Maiga S. All.: Carrera.

ARBITRO: Volpi di Arezzo

RETI:

NOTE: Ammoniti Masini (A), Tessiore (C), Branca (C), Vita (C). Spettatori 3.252 (1.828 abbonati e 323 ospiti) per un incasso di 16.540,00 (6.799,31 € rateo abbonamenti). Rec. 2’ pt, 5’ st

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ dopo 5 minuti di recupero termina il match

94′ corner Cittadella, palla lunga sulla sponda opposta in fallo laterale

87′ Fallo di Branca su Zedadka, punizione dalla sinistra per l’Ascoli che si traduce in un nulla di fatto

87′ altri cambi Cittadella Maistrello e Giraudo, fuori Pandolfi e Carissoni

81′ OCCASIONE ASCOLI ma tutto fermo per offside, Vasanen colpisce il palo interno alla sinistra di Kastrati

76′ doppio cambio Ascoli: entrano dentro Streng e Nestorovski, per Duris e Rodriguez

72′ cambio Ascoli: esce Caligara, dentro Giovane. Nel Cittadella fuori Cassano dentro Mastrantonio

7′ Cassano serve Pandolfi in profondità ma era in offside

64′ esce Frare, dentro Sottini

63 ‘ Frare viene soccorso per un problema al gionoccio

53′ ritmi molto più bassi rispetto al primo tempo per il forte caldo

47’ punizione da posizione interessante per l’Ascoli dal vertice sinistro dell’area per un fallo di Branca su Caligara ammonito il capitano granata

46’Inizia il secondo tempo subito un cambio nel Cittadella, Magrassi al posto di Tessiore. subito occasione per Cassano che cerca la porta in area ma devia Mantovani e para Rodriguez

PRIMO TEMPO

53′ Punizione di Branca dalla sinistra, allontana con la mano Vasquez scendono i ritmi al Tombolato per il forte caldo

47′ dopo due minuti di recuper termina il primo tempo

39′ ci prova Caligara dalla distanza pallone che termina sul fondo

33′ OCCASIONE ASCOLI Traingolazione velovissima tra Falzerano e Rodriguez, Falzerano si ritrova in area a tu per tu con Kastrati che anticipa tutto in uscita

29′ CLAMOROSA TRAVERSA DI MASINI tiro potente di destro da posizione angolata di che colpisce la traversa dopo un assist di Falzerano traversa interna e palla che rimbalza sulla linea di porta

23′ cooling break

22′ OCCASIONE ASCOLI Cross di Quaranta dalla sinistra che trova Falzerano sulla sponda opposta che ci prova al volo di destro, palla che terina di poco a lato, azione fermata comunque per un fallo in area di Duris

11′ OCCASIONE CITTADELLA Vita serve in profondità Pandolfi, che arriva in area e cerca la rete con un destro di prima intenzione e sfiora il palo opposto

8′ tenta un tiro dalla ditanza Duris, rasoterra che Kastrati para senza problemi

6′ OCCASIONE ASCOLI Bel tiro a giro dalla destra di Zedadka dal vertice dell’area, palla che termina di poco oltre il sette

3’OCCASIONE CITTADELLA azione straordinaria di Carissoni che salta 4 avversari e serve a rimorchio in area piccola Pandolfi che tocca di prima poi si divora il gol Tessiore

3′ fa molto caldo al Tombolato, punizione per il Cittadella dalla destra palla che termina sul fondo

0′ Dopo un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente e avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana, inizia il match

