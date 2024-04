COLLI DEL TRONTO – Pubblico delle grandi occasioni mercoledì sera alla sala Gioconda dell’Hotel Il Casale di Colli del Tronto per la presentazione del nuovo libro di Walter Veltroni “La condanna”. L’evento, organizzato da “La Libertà di Creare” di Castorano, la nuova associazione di promozione di promozione sociale che svolge un ruolo importante nella tenuta delle dinamiche culturali e sociali, in collaborazione con la “Libreria Rinascita” è stata un’occasione importante per riflettere sul presente in cui viviamo, partendo da storie del passato che hanno un evidente filo in comune con la situazione attuale.

Dopo i saluti del sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli, dell’ex deputato Luciano Agostini e del vicepresidente dell’associazione “La Libertà di Creare” Luigi Ficcadenti, Walter Veltroni ha dialogato con il giornalista Francesco Di Silvestre, raccontando come è nato il libro, l’interesse in lui suscitato da una storia tragica finita nel dimenticatoio e riflettendo su come per certi versi “la storia di oggi ripete in maniera insensata la storia di ieri”. “La condanna” racconta la drammatica storia di Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli, linciato in maniera selvaggia dalla folla nel settembre 1944, nella Roma liberata dai nazifascisti.

Nel libro a raccontare quei tragici eventi è Giovanni, un 24enne che ha coronato il suo sogno di lavorare nella redazione di un quotidiano, trovando, però, intorno a sé colleghi più anziani apatici, storditi da un mestiere sempre più in crisi. Tranne uno, Sergio Fabiani, caposervizio della cultura che gli affida il compito di scrivere un pezzo su Donato Carretta. Giovanni ricostruisce la storia di una condanna controversa, brutale, di certo ingiusta. Indagando le pulsioni e la rabbia che agitano la folla di quel settembre 1944, il giovane giornalista rivede, nella Roma liberata dal fascismo e dall’occupazione nazista, gli strepiti e i livori che si muovono, velenosi, nelle relazioni di oggi, nella comunicazione, sui social. “Una storia attuale – ha affermato Veltroni – che ci deve far riflettere si dove può arrivare e dove possono portarci la rabbia e il rancore, che cosa può accadere nei momenti della storia in cui saltano ragione e umanità”.

L’autore del libro ha poi sottolineato come la storia di Carretta, ma anche i fatti attuali, dovrebbero farci riflettere su quanto siano importanti il dubbio e la complessità, cardini fondamentali di un sistema democratica, contrapposti alla semplificazione che invece regola attualmente la legge dei social. Veltroni ha poi sottolineato come anche una storia così violenta e così drammatica non può certo mutare il giudizio e la considerazione su quel determinato periodo storico. “Nei fatti di quegli anni – ha ricordato l’ex sindaco di Roma – non ci sono torti e ragioni che si equivalgono. Aveva torto chi ha privato gli italiani della libertà, aveva ragione chi l’ha restituita. Per questo la storia di Carretta è orribile e non va nascosta, né si devono trovare giustificazioni di sorta. Chi ama la libertà non può accettare che un uomo venga linciato e straziato, senza un capo d’accusa, un processo, la possibilità di difendersi. Questo lo fanno i dittatori e i regimi”.

Veltroni ha poi colloquiato e risposte alle domande del pubblico, concedendosi poi alle foto e autografando le copie del libro di numerosi spettatori presenti.

