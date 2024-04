Fioravanti: “Grazie a chi ha lavorato al nostro fianco, una giornata straordinaria per la nostra Ascoli”

ASCOLI PICENO – Terminati i lavori di restyling, iniziati a iugno 2022 ad Ascoli con taglio del nastro in corso Trento e Trieste ad Ascoli Piceno si è concluso il complesso restyling iniziato a giugno 2022, che ha interessato tutta l’arteria che attraversa il centro storico della città.

Una via completamente rinnovata, arteria centrale e anche importnate per turisti e per i cittadini, totale rifacimento dei sottoservizi (reti idriche, fognarie e del gas) e posizionamento della fibra ottica.

Completa ripavimentazione, anche nuovi marcapiedei e nuovo sistema di illuminazione.

Il sindaco Marco Fioravanti: “Una delle vie principali della città, uno degli interventi più complessi dei 5 anni di mandato: orgoglioso ed entusiasta per aver completato questo grande progetto! Grazie a chi ha lavorato al nostro fianco, grazie ai commercianti, ai residenti e a tutti i cittadini che hanno compreso l’importanza di questo lavoro: una giornata straordinaria per la nostra Ascoli”

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.