OFFIDA – Dopo i positivi riscontri del primo appuntamento, venerdì 19 aprile si replica con le lezioni e partite libere di burraco a Offida.

Il prossimo appuntamento è fissato per le ore 21 nella frazione Santa Maria Goretti, presso il Circolo Elio Fabrizi (Piazza Fausto Coppi). “Nuove energie”, promosso dall’ Amministrazione Comunale di Offida con la collaborazione dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Ogni lunedì, invece, le attività di burraco si svolgono dalle ore 15 alle ore 18 presso il Centro Polifunzionale Beato Bernardo in Piazza Beato Bernardo a Offida, con lezioni (per chi non sa giocare o magari è un principiante) e partite libere (per chi ne conosce già le regole).

Dalle 17 alle 18, invece, si svolge un corso di ginnastica dolce e posturale (si consiglia di indossare abbigliamento e calzature comodi e di portare un tappetino).

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

