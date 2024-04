VERONA – Anche la Camera di Commercio delle Marche presente al Vinitaly 2024.

Il presidente Gino Sabatini ha dichiarato: ” C’è una bella atmosfera, le Marche sono presenti a Verona in modo importante e qualificato. Camera Marche c’è al fianco della Regione Marche per supportare un comparto d’eccellenza provato più di altri da una serie di contingenze difficili, a partire da quella climatica. Anche attraverso l’azione della nostra Azienda Speciale Linfa per l’agroalimentare continueremo a sostenere queste produzioni che rappresentano anche un fondamentale fattore di attrazione turistica. Non si può pensare a una promozione a compartimenti: enogastronomia, cultura e paesaggio vanno veicolati insieme per una promozione a 360° dei nostri territori. La nostra ultima rilevazione sul turista marchigiano tipo, condotta con ISNART, vede ancora tra le motivazioni più forti per chi ci sceglie, la certezza di trovare qualità vinicola e alimentare”

