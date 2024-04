ASCOLI PICENO – Ascoli in piena zona retrocessione a 33 punti, a due lunghezze dai playout, che deve solo vincere contro un Modena che a quota 39 in classifica può stare più tranquillo. I canarini però dopo l’interruzione del rapporto professionale.con Paolo Bianco hanno ufficializzato il cambio di guida tecnica, arrivato Pierpaolo Bisoli che ha firmato il contratto che lo legherà ai gialloblù sino al 30 giugno 2025.

Esordio contro l’Ascoli dunque per Bisoli, sabato 20 Aprile alle ore 14 allo stadio “Del Duca” per la 34esima giornata del campionato di Serie B. All’andata terminò 1 a zero per i canarini.

Mister Carrera ha a disposizione 5 partite per uscire dal tunnel, dopo il Modena i bianconeri sono attesi da Ternana, Cosenza, Palermo e Pisa un tour de force (si giocherà anche il 1 maggio) che terminerà il 10 maggio al “Del Duca”. Torna a disposizione Bellusci dopo il turno di squalifica, ancora incerti Eric Botteghin e Gagliolo.

PREZZI SPECIALI Sono in vendita online e nei punti vendita Ticketone, i biglietti per assistere al match. Per l’occasione in Tribuna Mazzone il prezzo del biglietto è di 18,00 € (Under 14 a 3,00 €), in Curva 10,00 € (Under 14 a 3,00 €).

