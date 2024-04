OFFIDA – Sabato 20 aprile, alle ore 17:30, la scrittrice Alessandra De Angelis presenterà il suo nuovo libro alla Biblioteca comunale Maestro “E.Portelli”. “La danza della cetonia aurata”, questo è il titolo del volume, è un volo sul mondo femminile che esplora i rapporti tra amiche, mostrando come talvolta anche lì si insinui il sentimento della gelosia ma anche la forza della sorellanza, la necessità di capire gli uomini, ma soprattutto se stesse e il mondo, il desiderio di evolvere, insieme al concetto di amore. C’è sempre bisogno di amore, anche quando lo neghiamo dinnanzi agli amori che fuggono via, o quando annaspiamo sotto a quelli che restano.

Tre amiche partono per il viaggio di nozze di una di loro, che sull’altare pronuncia un bel NO, poi senza dire nulla al suo ormai ex, parte per le Dolomiti con le amiche più care, con cui è cresciuta. Lì, si troverà coinvolta in un’altra storia, da favola, con un uomo molto più grande di lei, che ricorda la figura del famoso professore de L’attimo fuggente. Una realtà che pensa di non meritare; i sensi di colpa per aver abbandonato l’altro sull’altare minano la sua felicità, ma un viaggio con le amiche è sempre fonte di gioia. Le ragazze alternano conversazioni leggere ad altre più profonde, fantasticano sulla vita precedente di quell’uomo affascinante ipotizzando sia stato Thoreau. Discutono, ridono, e imparano a osservare le loro vite con un approccio diverso dal solito. Si lasciano contaminare dalla natura che le circonda, aprendosi all’inverosimile. Alice, la protagonista, sente parlare un insetto, una bellissima Cetonia Aurata, ma solo lei ha questo potere, di cui dubita costantemente. L’unico a crederci è Oreste, di cui si innamora perdutamente e che teme di perdere da un momento all’altro, sospettando di trovarsi in un’altra realtà, creata dalla sua immaginazione o dal suo inconscio.

Alessandra De Angelis, dopo il primo romanzo Magiche metamorfosi (Capponi Editore – Settembre 2017) scritto per rispettare una promessa fatta a sua madre, inizia a frequentare corsi di scrittura con Il Saggiatore, con la Holden e con La Bottega di Narrazione, dove affina la sua voce seguendo i laboratori su Il fantastico e su Il Realismo Magico. Collabora con un Magazine e con diverse Associazioni Culturali, è autrice di racconti pubblicati in varie Antologie e Raccolte.

La danza della cetonia aurata, è il secondo romanzo (Rossini Editore – Aprile 2024). Classe 1972 di professione segretaria commerciale, vive tra Offida e San Benedetto del Tronto nelle Marche.

