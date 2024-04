Il pianista estone Kristjan Randalu presenterà in questa occasione il suo album di debutto in casa ECM, un album sorprendente, registrato in Francia e prodotto da Manfred Eicher, che parla della sua musica rigorosa, ma lirica. Improvvisatore di prodigiosa tecnica, descritto da Herbie Hancock come “un pianista abbagliante”, Randalu ha mostrato grandi affinità con i musicisti jazz, anche se le forme e le dinamiche dei suoi pezzi riflettono pure un forte senso della struttura.

Per prenotazioni: 331 3242057