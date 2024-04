ASCOLI PICENO – A seguito della prematura e improvvisa scomparsa del medico di medicina generale del distretto sanitario di Ascoli, Pierino Manardi, la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, al fine di consentire solo ai numerosi assistiti del professionista di scegliere in tempi brevi un nuovo medico di famiglia, aprirà uno sportello temporaneo di anagrafe assistiti, in aggiunta a quelli già presenti all’ospedale ‘Mazzoni’ e dedicato ai soli assistiti del dottor Manardi, nel poliambulatorio ex Gil (sede del Dipartimento di prevenzione), in viale Marcello Federici.

Lo sportello sarà operativo a partire da domani, venerdì 19 aprile, fino a martedì 7 maggio, nei seguenti giorni e orari:

– venerdì 19 aprile dalle 8.30 alle 12.30;

– lunedì 22 aprile dalle 8.30 alle 12.30,

– martedì 23 aprile dalle 8.30 alle 12.30;

– lunedì 29 aprile dalle 8.30 alle 12.30;

– martedì 30 aprile dalle 8.30 alle 12.30;

– venerdì 3 maggio dalle 8.30 alle 12.30;

– lunedì 6 maggio dalle 8.30 alle 12.30 e martedì 7 maggio dalle 8.30 alle 12.30.

Per ciascun giorno di apertura dello sportello, nell’orario indicato, saranno distribuiti un massimo di 150 biglietti di prenotazione, uno per ciascun cittadino (con un solo biglietto non si potrà effettuare più di una scelta, pertanto il rappresentante di una famiglia di 4 persone dovrà prendere 4 biglietti).

La direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli esprime le più sentite condoglianze ai famigliari del dottor Manardi, stimato professionista, per la prematura perdita.

