ASCOLI PICENO – Si è svolta, presso la sede della Fondazione Officina dei Sensi, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi bandi offerti dalla Fondazione Carisap.

Presenti, tra gli altri, anche gli esponenti della cooperativa sociale “Habilis Lavoro” e quelli dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo.

Ad aprire la discussione la Presidente dell’unione stessa, Gigliola Chiappini, che ha dichiarato: “Questa struttura è, per tanti che vi si avvicinano, una famiglia, in quanto non c’è aria di pietismo. Vi è invece un mutuo aiuto dove le persone accettano la loro condizione e la trascendono attraverso uno spirito di comunità e di sostegno reciproco. Perdere la vista in età avanzata è certamente un trauma, tuttavia le persone possono condividere qui le loro sofferenze. Sofferenze che, però, vengono mitigate dalle uscite in mare, in montagna, e da serate che puntualmente organizziamo”.

“Questa struttura è diventata un polo d’eccellenza per Ascoli – ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni – che ha permesso, nel corso degli anni, di farci conoscere anche al di fuori della città. Grazie al loro lavoro, il Piceno viene conosciuto anche sotto il profilo dell’impegno per il sociale. Vorrei pertanto esaltare la capacità di intercettare fondi, grazie ai quali saranno realizzati i prossimi due progetti, realizzati in collaborazione con Fondazione Carisap”.

Domenico Fanesi, coordinatore d’ambito: “La parola da cui vorrei partire è “inclusione”. Una parola il cui uso è spesso abusato ma che, per noi, è un movimento, in quanto va implementata da un’azione concreta. Queste due progettualità creano opportunità a 360 gradi con tre cooperative, tra cui locanda a Centimetro Zero. Siamo riusciti infatti a coinvolgere una pluralità di comuni e cooperative, senza i quali sarebbe stato impossibile portare avanti tali progetti. Nel merito dell’iniziativa, quello del trasporto è uno dei problemi più importanti per le persone affette da disabilità. Esso è infatti un elemento fondamentale, senza il quale qualsiasi progetto risulterebbe vano. L’altro obiettivo è quello della sostenibilità economica, poiché nessun progetto può dirsi sostenibile se non è attuabile nel tempo”.

La parola è poi passata al Presidente della fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli: “Ho appena visitato questa struttura e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. I progetti prevedono con 200mila euro per il reinserimento dei soggetti fragili nel mondo del lavoro. Questo sarà un impegno notevole ma proficuo, pertanto vi auguro pertanto un buon lavoro, con l’auspicio di ottenere i migliori risultati”.

“L’ inserimento lavorativo di queste persone è un atto di dignità e di rispetto nei loro confronti – ha aggiunto Mirco Fava, direttore di Fondazione Officina dei Sensi. Noi crediamo che le persone con disabilità possano dare un contributo alla produttività italiana, quantunque il mondo del lavoro non sia ancora pronto ad accoglierle. Noi vogliamo che esse raggiungano, per quanto possibile, un’autonomia. Già da maggio vi saranno nuovi assunti, i quali produrranno reddito e sostenibilità. Crediamo fermamente nel valore del lavoro, tant’è che abbiamo rifiutato alcune donazioni, in quanto riteniamo che solo questo possa dare dignità ad un uomo.

A conclusione della conferenza, l’intervento di Margherita Anselmi, segretario dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno: “Il punto di forza del progetto è la rete che si è creata nel territorio. La nostra attenzione verte su come trasportare queste persone, anche mediante un accompagnamento di persone. I nostri partners vanno dall’entroterra, fino alla Riviera. Le associazioni hanno messo a disposizione circa 30 mezzi; tanti, certo: ma non ancora sufficienti per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. Abbiamo inoltre previsto un accompagnamento a piedi e un trasporto legato all’emergenza. Sarà pertanto fondamentale la formazione degli operatori in relazione alle persone che accompagnano”.

https://www.officinadeisensi.org/

https://www.fondazionecarisap.it/

