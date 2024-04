Regolamentazione per le operazioni di smontaggio di gru edile presso il cantiere sito in Viale Marcello Federici 16

ASCOLI PICENO – Ordinanza dirigenziale n. 261 del 19/04/2024 – Regolamentazione della circolazione stradale per il 2 maggio 2024 in Viale Marcello Federici per le operazioni di smontaggio di gru edile presso il cantiere sito in Viale Marcello Federici 16. Richiedente: Ditta Edil Style srl

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 261 del 19 aprile 2024 si ordina di istituire dalle ore 22:00 del 02/05/2024 alle ore 06:00 del 03/05/2024, salvo fine anticipata dei lavori, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione veicolare per consentire la realizzazione delle occupazioni di suolo pubblico necessaria per l’installazione della gru:

divieto di sosta con rimozione coatta sul lato opposto di fronte al civ. 16 di viale M. Federici per il tratto dal civ. 27 al 7 per una lunghezza di mt.70,00 ;

l’interdizione della circolazione in viale M. Federici a partire dall’intersezione con via Rigantè ad ovest e ad est dall’intersezione con via S. Emidio alle Grotte (via ingresso park-Saba). Le due intersezioni dovranno essere presidiate con personale della richiedente per tutto il tempo dichiusura

l’interdizione al transito pedonale sul marciapiede nord in corrispondenza del tratto interessato dall’area di occupazione da attuare a mezzo cartellonistica provvisoria di “pedoni sul lato opposto” e delimitazione fisica mediante transenne o grigliati metallici ai fini della sicurezza e pubblica incolumità;

