ASCOLI PICENO – Sabato 27 aprile si svolgerà una nuova attività gratuita del progetto “Movimento e salute”.

Ci sarà infatti l’opportunità di praticare il taijiquan/qigong (dalle 15 alle 16 con il maestro Raffaele Tassone) e lo yoga (dalle 16 alle 17 con l’insegnante Eugenia Brega) presso la palestra Tonic Club in via Piemonte 5 ad Ascoli Piceno.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Circolo Acli Oscar Romero e realizzata con il contributo dell’Ambito sociale territoriale XXII – Comune capofila Ascoli Piceno.

Per poter partecipare all’iniziativa, che è a numero chiuso con un massimo di 30 presenti, occorre inviare un messaggio al numero 3442229927 indicando il proprio nome e cognome.

La manifestazione si svolge in coincidenza con la giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong.

“Il fine di tale iniziativa – dicono i dirigenti del Circolo Acli Romero – è quello di far conoscere al mondo lo stato in continua evoluzione della ricerca medica che rivela i benefici che Tai Chi Chuan e Qi Gong offrono. Ma anche far conoscere al mondo l’uso in continuo aumento di queste discipline della medicina tradizionale cinese. Infine l’obiettivo è quello di offrire una visione globale di cooperazione per scopi salutari e benefici al di là dei confini geopolitici, e stimolare le persone in tutto il mondo verso la conoscenza della saggezza delle diverse culture mondiali”.

Per lo yoga occorre portare un tappetino o un asciugamano.

E’ anche possibile partecipare ad entrambe le attività.

