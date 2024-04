ASCOLI PICENO- Sara Davide Ghersini di Genova a dirigere TERNANA-ASCOLI, match valido per la 35^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma oggi, sabato 27 aprile, alle ore 14:00, al “Liberati” di Terni. Gli Assistenti sono Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Andrea Niedda di quella di Ozieri. Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, al VAR e AVAR (on-site) rispettivamente Ivano Pezzuto di Lecce e Niccolò Baroni di Firenze.

Alla vigilia di Ternana-Ascoli, Mister Carrera ha parlato così dal ritiro romano:

“Sappiamo bene cosa ci stiamo giocando, l’importanza che la partita rappresenta per noi e la gente e per questo vogliamo giocare una grande partita, per vincere. E’ stata una settimana importante, abbiamo potuto lavorare tantissimo, sono tutti a disposizione e questo è un aspetto importante. Botteghin ha lavorato tutta la settimana con noi, è abile e i medici mi hanno detto che può giocare, poi ogni scelta è rimandata a domani”.

Il tecnico, subito dopo il match col Modena, aveva detto che i suoi avrebbero dovuto fare di più in fase di possesso:

“In questi giorni ci siamo dedicati molto all’analisi video delle nostre partite e di quelle dell’avversario per apportare i dovuti correttivi, abbiamo analizzato anche i video dei nostri allenamenti per limare i dettagli e migliorare; insomma, ci siamo preparati sotto tutti i punti vista, penso che domani sarà una partita da giocare sui nervi, poi è normale che saranno fondamentali i dettagli. La Ternana è brava nelle ripartenze e, quindi, dovremo prestare attenzione soprattutto a questo, ci abbiamo lavorato in questi giorni”.

Vincere sarebbe un bel segnale da dare all’ambiente bianconero:

“E’ normale che l’ambiente sia deluso e questo è un bel colpo per l’orgoglio di ciascuno, quindi dovremo fare di tutto affinché i tifosi siano contenti di quello che daremo in campo”.

Sono 25 i convocati di Mister Carrera per

PORTIERI: 22 Mengucci, 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 13 Celia, 3 Mantovani, 14 Quaranta, 44 Tavcar, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 73 Masini, 20 Milanese, 41, Valzania, 7 Zedadka

ATTACCANTI: 29 Duris, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez, 11 Streng, 19 Tarantino

Diffidati: Bellusci, Botteghin, Nestorovski, Rodriguez

Squalificati: nessuno

