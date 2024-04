Ternana-Ascoli, match valido per la 35^ giornata del Campionato di Serie BKT,

Sabato 27 aprile, alle ore 14:00, al “Liberati” di Terni.

Per l’Ascoli tornano in gruppo Botteghin, e Adjapong.

FORMAZIONI UFFICIALI

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura (78′ Sorensen), Lucchesi; Casasola (74′ Favasuli), Luperini, Amatucci (45′ Faticanti), De Boer, Carboni (78′ Raimondo); Pereiro, Dionisi (63′ Distefano). A disposizione: Franchi, Zoia,Labojko, Viviani, Pyytihia, Marginean, Favilli, . Allenatore: Breda

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Vaisanen (78′ Botteghin), Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania (62′ Masini), Di Tacchio, Caligara, Zedadka (72′ Celia); Nestorovski (72′ Tarantino), Duris (62′ Rodriguez). A disposizione: Viviano, Mengucci, Tavcar, Adjapong, Giovane, Milanese, Streng Allenatore: Carrera

ARBITRO Davide Ghersini di Genova

Assistenti sono Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Andrea Niedda di quella di Ozieri. Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, al VAR e AVAR (on-site) rispettivamente Ivano Pezzuto di Lecce e Niccolò Baroni di Firenze.

NOTE: Ammoniti: Falzerano (A) De Boer (T.) Bellusci (A.)

Spettatori: 6.579 (di cui 56 ospiti e 1.987 abbonati) per un incasso di € 64.488.44 (rateo abbonamenti € 12.504.44).

RETI: 90’ Botteghin (A)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ dopo sei minuti di recupero esulta il Picchio al fischio finale

90′ Sei i minuti di recupero assegnati

90′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI con Botteghin, corner dalla sinistra di Caligara che trova Bellusci dal lato opposto, tiro che trova nella traiettoria la testa di Botteghin che infila in rete

85′ ammonito Bellusci, brutto intevento sulla linea dell’area a destra, punizione da posizone pericolosa per la Ternana, tutto si traduce in un nulla di fatto

77′ OCCASSIONE ASCOLI, Rdoriguez servito a centro area cerca la conclusione di prima intenzione ma Vitali è bravo a neutralizzare

76′ ammonito Falzerano che ferma il contropiede della Ternana atterrando Carboni

72′ DOPPIO CAMBIO ASCOLI. Esordio in B per Tarantino che entra al posto di Nestrovski e Celia per Zedadka

70′ PALO DELLA TERNANA. tutto solo Casasola in area servito da Di Stefano che stoppa in area piccola ma colpisce poi il palo

66′ bella manovra bianconera dopo un ottimo possesso palla Bellusci imbecca Zedadka che libera il destro dal limite, ma è perfetto l’intervento di Vitali

64′ brutto intervento di Faticanti su Masini a centrocampo che rimane dolorante alla caviglia

63′ Cambio Ternana dentro Di Stefano per Dionisi

62′ DOPPIO CAMBIO ASCOLI. dentro Masini per Valzania e Rodriguez per Duris

57′ OCCASIONE TERNANA costruzione pericolosa dell’Ascoli in area, perde palla Valzania, Dionisi gliela porta via serve De Boer che però tira ma scivola e la palla termina alta

53′ Zedadka si accentra e tenta un tiro a giro da fuori area, palla deviata in corner

50′ Lucchesi si ritrova una palla a mezz’altezza sul mancino in area, girata al volo para Vasquez

45′ entra Faticanti al posto di Amatucci nella Ternana

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

45′ OCCASIONE ASCOLI, spreca Vaisanen che si ritrova una palla direttamente da corner sul secondo palo, e al volo manda alto sopra la traversa

33′ tiro al volo in girata di Dionisi in area murato da Bellusci, ottima chiusura

29′ OCCASIONE Ternana spunto di Carboni sulla sinistra vede l’inserimento di De Boer lo serve a rimorchio, in caduta tenta il tiro pallone alto sopra la traversa

23′ colpo di testa troppo morbido di Nestrovski su cross dalla destra di Falzerano, para Vitali

20′ Dionisi ruba palla a Bellusci che poi in area piccola riesce a chiudere in corner, dalla bandierina colpo di testa di Boloca che sfiora il gol

17′ primo tiro dell’Ascoli verso la porta avversaria, ci prova Duris dalla distanza ma para tranquillamente Vitali

12′ altro spunto interessante di Zedadka che tira dal limite ma viene murato

11′ OCCASIONE per l’Ascoli, la palla arriva a Zedadka che entra in area tenta il dribbling ma scivola al momento del tiro

5′ ancora in avanti la Ternana scambio Dionisi-Luperini che conquista un corner.

4’OCCASIONE Ternana Dionisi in area si libera bene e serve il compagno ma tutto fermo per offside

0′ calcio di inizio per l’Ascoli, la Ternana schiera dal primo minuto l’ex Dionisi oggi anche capitano

