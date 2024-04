Il Prefetto ha espresso l’augurio che i suindicati progetti di video sorveglianza vengano finanziati determinando, in tal modo, un rafforzamento del sistema di prevenzione in quei territori comunali nei confronti dei reati predatori e a tutela della sicurezza urbana

ASCOLI PICENO – Nell’odierna mattinata si è tenuta una riunione del C.P.O.S.P. presieduta dal Prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi, allargata ai Sindaci dei Comuni di Castel di Lama, Castignano, Montemonaco e al Vice sindaco di Spinetoli (collegato da remoto), per l’esame delle istanze presentate dai suddetti Comuni per l’ammissione ai finanziamenti di progetti di videosorveglianza ai sensi dell’art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 14/2017.

Il C.P.O.S.P. ha espresso parere favorevole alla presentazione dei suddetti progetti di videosorveglianza dei territori comunali di Castel di Lama, Castignano, Montemonaco e Spinetoli.

Il Prefetto ha espresso l’augurio che i suindicati progetti di video sorveglianza vengano finanziati determinando, in tal modo, un rafforzamento del sistema di prevenzione in quei territori comunali nei confronti dei reati predatori e a tutela della sicurezza urbana, agevolando, nel contempo, le attività investigative degli organi di Polizia per un più efficace contrasto dei fenomeni criminosi perpetranti nel territorio ascolano.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.