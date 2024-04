ASCOLI PICENO – Dal 2 al 5 maggio prossimi si terrà ad Ascoli Piceno il 71º Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che si svolgerà secondo un fitto programma di cerimonie militari e civili, esibizioni di Fanfare e manifestazioni di carattere socioculturale, musicale e sportive. Per questo evento Yuma Comunicazione srl ha curato l’attività di comunicazione web dei canali ufficiali del Comitato Organizzatore del Raduno.

“Gli organizzatori si sono rivolti a noi per ideare, sviluppare e coordinare una campagna di comunicazione che promuovesse nel migliore dei modi l’evento – dichiarano i due titolari Roberto e Stefano Alesiani – Per il Raduno dei Bersaglieri il nostro qualificato team ha realizzato un piano editoriale composto dall’alternanza di grafiche e contenuti diversi, allo scopo di catturare l’attenzione e creare il maggior numero di interazioni possibili”.

Pianificazione, strategia mirata, comunicazione efficace: nell’ultimo anno la nota web Agency ascolana ha messo in campo tutte le proprie risorse in occasione di un evento di portata nazionale che farà arrivare nella città delle cento torri circa 70mila persone, tra cui 54 gruppi di Fanfare e un folto pubblico di turisti provenienti da tutta Italia, da diversi Stati europei, dagli USA, dal Canada e dall’Australia. Yuma Comunicazione ha fornito al Comitato Organizzatore un supporto completo: dall’ideazione e progettazione del Logo Ufficiale del 71° Raduno Nazionale alla progettazione grafica e realizzazione di foto, dirette streaming e altri contenuti video per il web. Ha creato per i social i profili Facebook e Instagram della manifestazione e studiato il sito web dedicato all’evento (www.radunobersaglieriascoli.it), fornendo un’importante piattaforma per informazioni (percorso, programma, gadget) e aggiornamenti, comprensiva di form di prenotazione online per l’accredito dei mezzi e di altri strumenti utili a facilitare l’organizzazione dei vari gruppi di Fanfare accreditate. Yuma, inoltre, si occuperà del reportage totale dell’evento attraverso servizi fotografici, realizzazioni di clip video e dirette sui profili social.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito con la nostra decennale esperienza a questo importante evento per la città – concludono Roberto e Stefano Alesiani – continueremo ad impegnarci a fornire servizi di comunicazione di alta qualità per tutti i nostri clienti”. Le sedi di Yuma Comunicazione si trovano in via Perugia 38 ad Ascoli Piceno e in via della Moscova 25 a Milano.

