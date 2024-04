ASCOLI PICENO- Una Festa dei Lavoratori di lotta e di raccolta firme per i Referendum, ma anche di musica e festa per la Cgil di Ascoli Piceno. Dopo alcuni anni di stop, torna la Festa Provinciale della Cgil per il Primo Maggio.

“Saremo dalle 16 al Polo Sant’Agostino, accompagnati dalla musica di Quei Bravi Ragazzi, con pane, olio, fava, formaggio, e vino per tutte e tutti. Sarà l’occasione per una riflessione profonda sulla situazione che vive il nostro territorio, con l’intervento di Barbara Nicolai, Segretaria Generale della Cgil di Ascoli Piceno, e ragionare del percorso che la Cgil sta portando avanti di grande mobilitazione, con l’intervento di Giuseppe Santarelli, Segretario Generale della Cgil Marche. Ma anche l’occasione per firmare per i 4 Referendum che la Cgil sta promuovendo -affermano dal sindacato – Nella nostra Provincia fino ad ora è stato un successo straordinario, in cinque giorni raccolta abbiamo superato quota 500 firme, tra cartacee e online, e durante la festa sarà l’occasione per continuare in questo grande percorso di partecipazione”.

Barbara Nicolai afferma: “Ci era mancata in questi anni tra covid e difficoltà, la possibilità di festeggiare la Festa dei Lavoratori con il popolo della Cgil. Quest’anno ricominciamo, e ricominciamo nel migliore dei modi: con musica, cibo e vino, ma anche potendo invitare lavoratrici e lavoratori a firmare per difendere i propri diritti con 4 Referendum che possono davvero cambiare le cose. E la risposta di queste prime giornate ci incoraggia alla grande, ci dice che c’è tanta voglia di cambiamento e che la Cgil ha la forza per rappresentarla in questo percorso. Diamo appuntamento a tutte e tutti al Polo Sant’Agostino dalle 16, per una giornata di festa e di lotta”.

