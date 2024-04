ASCOLI PICENO – Continuano le attività del Circolo di Cultura Cinematografica “Don Mauro – Nel corso del tempo” con il ciclo della rassegna “Cinema e Musica” in collaborazione con l’Istituto Musicale “Spontini”.

La rassegna, infatti, vuole abbinare la proiezione di film a tema musicale e la successiva esibizione di musicisti del territorio.

La prima serata si svolgerà giovedì 2 maggio con la proiezione di “Il flauto magico di Piazza Vittorio” (2018, 83’) di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu con Ernesto Lopez Maturell e Violetta Zironi. Seguirà l’esibizione di Alessia de Angelis (Flauto)

La pellicola è liberamente ispirata all’opera di Mozart, Il flauto magico. Si tratta di un film musicale che rivisita, arricchendola e adattandola ai giorni nostri, l’opera di Mozart, interpretata in 8 lingue dai musicisti-attori della multietnica Orchestra di piazza Vittorio, ognuno secondo le proprie culture musicali. Tutto ha luogo nei giardini di Piazza Vittorio, che durante la notte si animano per magia, e contrariamente a quanto accade nell’Opera di Mozart, i personaggi femminili possono cambiare il corso degli eventi, assumendo un ruolo decisivo. L’Orchestra di Piazza Vittorio ha vinto il David di Donatello 2020 come Miglior Musicista.

La rassegna continuerà giovedì 9 maggio con “School of rock” (2003, 105’) di Richard Linklater con Jack Black, Mike White e Sarah Silverman. Seguirà l’esibizione musicale del M° Francesco Di Giovanni (Chitarra).

Il programma si concluderà il 16 maggio con la proiezione di “Pina” (2011, 106’) di Wim Wenders con Pina Bausch, film tributo alla celebre coreografa tedesca Pina Bausch (1940-2009) con la sua compagnia di teatrodanza a Wuppertal. Seguirà l’esibizione delle allieve della classe di danza della prof.ssa Maria Luigia Neroni,

L’ingresso alle proiezioni è riservato ai soci, ma è possibile associarsi all’inizio di ogni serata (tessera annuale 6 euro, giovani fino a 25 anni 3 euro).

