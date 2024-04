La partecipazione è prevista per un massimo di 30 donne dai 16 anni in poi. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927

ASCOLI PICENO – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne praticando la disciplina sportiva del Judo.

L’iniziativa è a cura di Asd Aps Giovanile Picena, affiliata U.S. Acli, e si svolgerà presso la palestra Miniera delle arti in via Spalvieri 15 dopo la piscina comunale ad Ascoli.

Il corso si svolgerà ogni martedì dalle 18,30 alle 20 anche nei giorni 14, 21 e 28 maggio, 4 e 11 giugno.

“L’intento del corso – dicono i promotori – è quello di dare informazione, educazione, prevenzione e accrescere la sicurezza di ogni donna che vorrà partecipare. L’obiettivo è quello di fornire le necessarie conoscenze di tipo tecnico e di indurre la capacità di poter avere un approccio equilibrato, in caso di aggressione, che consenta di affrontare al meglio eventuali spiacevoli situazioni. Il Judo può giocare un ruolo importante in questo settore, in quanto arte marziale di difesa per eccellenza. Il corso in definitiva può fornire nozioni e conoscenze tecniche tali da aumentare le capacità di valutare e prevedere gli eventuali rischi reagendo”.

La partecipazione è prevista per un massimo di 30 donne dai 16 anni in poi. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

