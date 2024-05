match valido per la 36^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma oggi mercoledì 1° maggio, alle ore 15:00, al Del Duca di Ascoli.

Ascoli-Cosenza, match valido per la 36^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma oggi mercoledì 1° maggio, alle ore 15:00, al Del Duca di Ascoli.

Così Patron Pulcinelli al termine di Ascoli-Cosenza:

“Credo che i due calci di rigore siano stati annullati correttamente, invece non ci è stato dato un rigore quando il portiere avversario è uscito e ha franato su un nostro calciatore. Comunque sarebbe troppo comodo urlare ai rigori non dati, dobbiamo parlare di noi e non degli arbitri, oggi perdiamo con onore, ma perdiamo. Dobbiamo cercare di fare ancora i punti per salvarci direttamente, la matematica ce lo dice, spero che il Cosenza farà contro lo Spezia la gara della vita che ha fatto oggi, spero ci sia un approccio di correttezza e lealtà; li abbiamo fatti esultare negli spogliatoi, chi vince festeggia, chi perde si guarda dentro. Non siamo riusciti a buttarla dentro, solo questo posso rimproverare, dobbiamo trovare la strada del gol con più convinzione”.

Questo il commento a fine gara di Mister Carrera:

“Siamo ancora vivi, abbiamo creato moltissime occasioni, dal punto di vista del temperamento e del carattere ai ragazzi non si può dire nulla, continuiamo, mancano ancora due partite. Oggi per pochi centimetri non siamo riusciti a fare gol”.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (3-4-1-2): Vasquez; Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara; Duris, Nestorovski. A disposizione: Viviano, Bolletta, Quaranta, Tavcar, Celia, Adjapong, Valzania, Giovane, Streng, Rodriguez, D’Uffizi, Tarantino. Allenatore: Carrera

COSENZA (3-5-2): Marson; Meroni, Camporese, Fontanarosa; Marras, Voca, Calò, Antonucci, D’Orazio; Tutino, Forte. A disposizione: Lai, Castelnuovo, Gyamfi, Frabotta, Cimino, Florenzi, Zuccon, Viviani, Praszelik, Canotto, Mazzocchi, Crespi. Allenatore: Viali

NOTE: ammoniti Vaisanen (A), Falzerano (A), Mantovani (A), Calò (C), Di Tacchio (A), Camporese (C), Zuccon (C), Fontanarosa (C), Meroni (C), Tutino (C). Spettatori 8.073 (3.324 abbonati) per un incasso di 80.218,90 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 2’ pt

Reti: 41′ Tutino

CRONACA

SECONDO TEMPO

98′ dopo otto minuti di recupero termkna il match. Sconfitta che lascia il Picchio a a quota 37 punti

86′ Cambio condensa dentro Cimino per Antonucci

75′ cambio Ascoli, esce Caligara, dentro D’Uffizi

73′ tensione in campo, il direttore di gara calma gli animi. Ammoniti Calò, Di Tacchio e Camporese

67′ il Cosenza attua un triplo cambio: out Forte, D’Orazio e Voca, dentro Mazzocchi, Zuccon e Frabotta

64′ Fallo di Voca su Masini, punizione sulla destra batte Caligara palla respinta e niente di fatto

59′ Doppio cambio Ascoli: out Duris e Nestorovski, subentrano Rodriguez e Tarantino

56′ ammoniti Falzerano, punizione da posizione interessante per il Cosenza, tiro debole para Vasquez

54′ Duris entra in area sull sinistra, tiro da respinto da Marson

48′ tiro di Caligara dalla distanza palla che sfiora l’incrocio dei pali, deviata in corner

46- inizia il secondo tempo

Primo tempo

46′ fine primo tempo

41′ GOL COSENZA Tutino, infila in rete sotto al sette nulla può Vasquez sul destro a giro del rossoblù

37′ ammonito Vaisanen

34′ Occasione Ascoli colpo di testa di Duris che indirizza bene, palla di poco a lato

24′ punizione dalla destra per il Cosenza palla spizzata di testa di Camporese he sfiora il secondo palo

16′ Occasione Ascoli colpisce il palo di testa Zedadka, rimane a terra Masini colpito al volto

8′ Occasione Ascoli con Nestorovski che impatta da corner, respinge Marson

6′ Dopo la revisione al Var, cambia la decisione il direttore di gara

5′ Rigore per l’Ascoli, tocco di mano in area su punizione battuta dalla sinistra

3′ punizione per l’Ascoli conquistata da Nestorovski sulla sinistra dell’area di rigore.

1′ punizione dalla distanza per il Cosenza palla che termina di poco a lato

0′ calcio di inizio affidato agli ospiti

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.