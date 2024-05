ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione in questi giorni, dal Comune di Ascoli.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 276 del 29/04/2024 si ordina

SOSPENSIONE TRENINI TURISTICI e NAVETTA “Insieme al centro” dalle ore 05:00 del giorno 04 maggio e fino alle ore 12:00 del 6 maggio p.v.

– la sospensione delle corse interferenti con Piazza Arringo;

dalle ore 5:00 alle ore 17:00 del giorno 5 maggio p.v.

– la sospensione totale delle corse;

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PIAZZA ARRINGO E PIAZZA DEL POPOLO dalle ore 5:00 del 4 maggio alle ore 12:00 del 6 maggio p.v.

– sospensione di tutte le autorizzazioni a qualsiasi titolo rilasciate per l’accesso alle piazza. Transito consentito ai soli veicoli impiegati nell’allestimento e disallestimento delle strutture;

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO OSPEDALE DA CAMPO dalle ore 15:00 del 4 maggio alle ore 20:00 del 5 maggio p.v.

– divieto di sosta con rimozione coatta in piazza G.Giacomini e piazza Roma, tutti i lati, per l’installazione delle strutture necessarie alla realizzazione di punti medici provvisori;

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO ZONA REGIA RAI dalle ore 8:00 del 2 maggio alle ore 12:00 del 6 maggio p.v.

– divieto di sosta con rimozione coatta in piazza San Gregorio, via dei Marsi e via Tornasacco con contestuale riserva di sosta ai veicoli in uso all’emittente RAI, con obbligo di garantire sempre il transito veicolare in attraversamento della piazza ai residenti;

– rimozione di tutte le occupazioni per area cantiere in piazza San Gregorio e riduzione delle aree cantiere in via Tornasacco;

CHIUSURA PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA ARRINGO – GIORNO DELLA SFILATA Il giorno 05 maggio 2024 dalle ore 05:00 del e fino al termine dell’evento

– la chiusura di tutti gli accessi stradali alla Piazza del Popolo e Piazza Arringo mediante interdizione fisica, fatto salvo il passaggio dei soggetti a vario titolo autorizzati. Sarà cura dell’organizzatore predisporre apposito servizio di vigilanza agli accessi disposti da piano per la verifica dei titoli di ingresso, con obbligo di utilizzo del conta-persone e compatibilmente ai limiti di capienza previsti dall’apposito piano di sicurezza richiamato in premessa; VIABILITÀ – GIORNO DELLA SFILATA Il giorno 5 maggio 2024

dalle ore 4:30 alle ore 15:00 interdizione alla viabilità veicolare in Circonvallazione Nord (tratto compreso tra l’intersezione con via Bengasi e l’intersezione a rotatoria “ex Gil”) fatto salvo i pullman delle fanfare e i veicoli dei partecipanti alla sfilata, con contestuale istituzione del senso unico di circolazione direzione Oves/Est e limite di velocità a 30 km/m; dalle ore 7:30 alle ore 15:00 interdizione alla viabilità veicolare su tutte le zone interessate dalla sfilata e sulle vie afferenti o comunque interessate da transiti riservati: Circonvallazione Nord (tratto compreso tra l’intersezione con via Zeppelle/stadio e quella rotatoria ex Gil), viale M.Federici (tratto tra le intersezioni di via Rigantè e via N.Sauro), viale Vellei, ponte Nuovo, piazza G.Giacomini, via Lungotronto E.B., via Porta Tufilla (dal Ponte Vecchio all’intersezione con via Lungotronto), piazza S.Maria Intervineas,c.so Trento e Trieste, via A.Ceci, via del Trivio, c.so Mazzini (tratto compreso tra le intersezioni di via L.Dari e via Bonaccorsi), piazza del Popolo, via C.del Duca, piazza Arringo, piazza Roma, via D.Angelini (tratto compreso tra le intersezioni di via Ricci e via Pretoriana fatta eccezione per i veicoli dei residenti del tratto interdetto e dei disabili muniti di permesso), via C.Colombo, via Tornasacco, Lungo Castellano Sisto V (fatta eccezione per i pullman bersaglieri e autorizzati), viale A.de Gasperi (fatta eccezione per i pullman bersaglieri e autorizzati), c.so V.Emanuele, via C.A.Vecchi, via D.Alighieri, via G.D’Annunzio, via Bonaparte, via Palestro, via XIX Settembre, via Castelfidardo, piazza Matteotti, Ponte Maggiore, viale Indipendenza, viale della Repubblica, via Tevere, viale Marconi, viale L.Luciani, piazzale Stazione, via Genova, via Torino e via Piemonte (fatta eccezione per i pullman dei bersaglieri), via delle Terme, via Pascoli;



dalle ore 07:30 alle ore 15:00 modifiche alla viabilità come di seguito: inversione del senso di marcia in via Sacconi e in c.so Mazzini (tratto tra le intersezioni di via Sacconi e piazza Matteotti) con istituzione del senso unico di circolazione direzione Ovest/Est e obbligo di proseguire in via Porta Tufilla; Inversione del senso di marcia in viale A.de Gasperi e Lungo Castellano con istituzione del senso unico di circolazione direzione Est/Ovest e riserva di transito ai pullman bersaglieri; Istituzione del senso unico di circolazione direzione Est/Ovest in via Piemonte con transito riservato ai pullman dei bersaglieri; Istituzione del senso unico di circolazione Ovest/Est in via D.Angelini (tratto tra via Falcone e Borsellino e via Pretoriana

SOSTA – GIORNO DELLA SFILATA Il giorno 5 maggio 2024

dalle ore 5:00 alle ore 15:00 divieto di sosta con rimozione coatta su tutte le zone interessate dalla sfilata e sulle vie afferenti o comunque interessate da transiti riservati: viale M.Federici (tratto compreso tra le intersezioni ex Gil e viale Vellei), viale Vellei, via Lungotronto E.B., via Porta Tufilla (dal Ponte Vecchio all’intersezione con via Lungotronto), via Sacconi, piazza S.Maria Intervineas, c.so Trento e Trieste, via A.Ceci, via del Trivio, via D.Angelini (tratto compreso tra le intersezioni di via Galilei e via Pretoriana e tratto antistante il Tribunale), via XX Settembre, Piazza Roma (lato Sud), via Tornasacco, largo Crivelli, Lungo Castellano Sisto V, viale A.de Gasperi, c.so V.Emanuele, piazza Matteotti, viale Indipendenza (tratto da ponte Maggiore alla rotatoria stazione), via Genova, piazzale Stazione;



dalle ore 5:00 alle ore 15:00: riserva di sosta per disabili muniti di permesso europeo in via D.Angelini, tratto antistante il tribunale (stalli spina pesce e in linea) e tratto compreso tra via Falcone e Borsellino e via Pretoriana (ambo i lati); riserva di sosta ai veicoli delle FF.OO., di polizia, di emergenza e della sicurezza evento in largo Crivelli e c.so Trento e Trieste (lato Est) nel tratto compreso tra Piazza Simonetti e via A.Ceci; riserva di sosta a Caravan e Camper presso il parcheggio privato in via G.Monini; riserva di sosta in piazza Viola per i veicoli delle testate giornalistiche accreditate dall’organizzatore e limitatamente agli stalli disponibili;

Per consultare l’ordinanza https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24171

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.