ASCOLI PICENO – Oggi, 3 maggio, il palco del Cotton Jazz Club Ascoli, avrà l’onore di ospitare il pianista/leggenda Americano Kirk Lightsey.

Kirk Lightsey è una figura monumentale della storia del jazz, ha collaborato con Dexter Gordon, Chet Baker, Bobby Hutcherson e tanti altri. Nei primi anni ’60 ha lavorato a Detroit e in California fino a quando nel 1965 non si è imposto all’attenzione generale grazie alle sue registrazioni con Sonny Stitt e Chet Baker. La carriera di Kirk Lightsey ha raggiunto il suo momento di massima notorietà tra il 1979 e il 1983 quando inizia a suonare ed andare in tour con Dexter Gordon. Kirk Lightsey ha inoltre registrato e suonato con personaggi del calibro di Freddy Hubbard, Don Cherry, Jimmy Raney, Clifford Jordan, Woody Shaw, David Murray. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 maggio con inizio dei concerti alle ore 21, puntuali!

Dobbiamo purtroppo segnalarvi che questo venerdì non sarà possibile cenare al Cotton. Le porte apriranno alle ore 20,30

