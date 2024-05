Si consiglia, a tutti coloro che vorranno assistere al corteo, domenica 5 maggio, di muoversi con anticipo per raggiungere il centro storico, in considerazione del previsto afflusso di un gran numero di persone

ASCOLI PICENO – Oggi, 3 maggio, seconda giornata per il raduno nazionale dei Bersaglieri ad Ascoli Piceno.

L’invasione dei Bersaglieri da tutta Italia prosegue e la città delle Cento Torri è già piena di “penne”. Proseguono iniziative e cerimonie per il centro storico, come testimoniato dal nostro video mattinata dedicata a musica e canti popolari in piazza del Popolo. In piazza Arringo procedono i lavori per il montaggio del palco.

Si consiglia, a tutti coloro che vorranno assistere alla sfilata dei Bersaglieri prevista domenica 5 maggio, di muoversi con anticipo per raggiungere il centro storico, in considerazione del previsto afflusso di un gran numero di persone. Si raccomanda, per quanto possibile, di raggiungere il centro storico a piedi o, se in auto, di utilizzare i parcheggi serviti dal servizio di bus navetta.

La partenza della sfilata è in programma alle ore 8:45. Di seguito il percorso previsto:

– Partenza dalla Circonvallazione Nord, all’altezza del parcheggio ex Gil

– Viale Marcello Federici

– Viale Vellei

– Ponte Nuovo

– Lungo Tronto Bartolomei

– Piazza Santa Maria Intervineas

– Corso Trento e Trieste

– Via Ceci

– Via del Trivio

– Corso Mazzini

– Piazza del Popolo

– Via Del Duca

– Corso Trento e Trieste

– Arrivo a Piazza Arringo

Le fanfare cominceranno ad arrivare in Piazza del Popolo orientativamente alle ore 10 e da qui ognuna si esibirà nella caratteristica corsa, così come a Piazza Arringo. Al termine del passaggio di tutte le fanfare, intorno alle ore 12.30, si terrà la cerimonia del Passaggio della Stecca.

