OFFIDA – Per tutta la città di Offida e non solo, la riapertura della Chiesa del Miracolo Eucaristico, Sant’Agostino, avvenuta il 2 maggio, ha provocato un’emozione partecipata che rimarrà indelebile negli anni.

“Dopo i complessi e ampi lavori di miglioramento sismico e restauro – commenta il Sindaco Luigi Massa – la restituzione alla collettività di questo straordinario patrimonio pubblico segna un grande risultato per l’Amministrazione e la Comunità tutta”.

Il restauro della Chiesa di Sant’Agostino rappresenta, senza dubbio, uno degli interventi più significativi realizzati a Offida negli ultimi anni, non solo per l’importanza economica ma, soprattutto, per l’indubbio suo valore storico, artistico, architettonico che è stato messo in sicurezza e per ciò che la Chiesa ha da sempre conservato: la Croce Santa del Miracolo Eucaristico.

Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha pubblicato il volume “Il Sant’Agostino in Offida: Storia, Architettura, Restauro e Religione.”

“Descrivere in un libro la storia, l’architettura, il restauro e gli aspetti devozionali del Sant’Agostino – continua Massa – è indubbiamente una meritoria iniziativa, spero gradita non solo ai concittadini di Offida. Grande è la nostra soddisfazione per averla determinata”. Il sindaco ringrazia l’impresa Apulia Srl che, oltre ad aver curato egregiamente i lavori, ha voluto finanziare la stampa dell’opera.

“Il risultato conseguito – dichiara Massa – è stato possibile grazie all’intuizione e costanza dell’Amministrazione guidata dal mio predecessore, Valerio Lucciarini De Vincenzi, nel ricercare adeguato canale di finanziamento, nella ripartizione della quota Irpef dell’otto per mille. Ringrazio Don Armeno che ci è stato vicino nell’ultima fase dei lavori. L’emozione più grande me l’ha data, l’ha data a tutti, il nostro Don Luciano. I suoi occhi emanavano gioia e soddisfazione commossa espressa nel suo saluto ai presenti. Don Luciano ci è stato sempre vicino, fattivo, partecipe: un Direttore dei lavori aggiunto. Il più grande grazie va a lui”.

