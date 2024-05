Il presidente e fondatore dell’Ama Aquilone, Francesco Cicchi, nel corso dell’assemblea, ha messo in evidenza l’importanza di investire nelle nuove generazioni

CASTEL DI LAMA – Nei giorni scorsi, presso Casa Ama a Castel di Lama, si è svolta l’assemblea dei soci della cooperativa sociale Ama Aquilone. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di bilanci e di confronto sul benessere economico della cooperativa, sulle attività svolte nell’ultimo anno e sulle prospettive future.

Il presidente e fondatore dell’Ama Aquilone, Francesco Cicchi, nel corso dell’assemblea, ha messo in evidenza l’importanza di investire nelle nuove generazioni. Cicchi ha sottolineato «l’intenzione di focalizzarsi sulla formazione e sulla crescita delle giovani leve, riconoscendo il loro entusiasmo, la voglia di apprendere e le abilità che portano con sé».

«Con il loro contributo dinamico e la freschezza delle loro idee, i giovani rappresentano la linfa vitale della nostra cooperativa e del suo futuro» ha affermato Cicchi durante la sua relazione.

L’assemblea, inoltre, è stata occasione per gli associati, di esaminare da vicino i risultati finanziari della cooperativa, nonché di discutere delle sfide e delle opportunità che si prospettano nel prossimo periodo. Tra i temi affrontati, sono emersi anche gli obiettivi di crescita e di sviluppo dell’Ama Aquilone, con particolare attenzione alle strategie per mantenere e rafforzare il suo ruolo nel contesto sociale ed economico del territorio.

L’impegno verso le nuove generazioni è un pilastro fondamentale della visione della cooperativa Ama Aquilone, che si propone di essere un punto di riferimento non solo per i suoi soci attuali, ma anche per coloro che rappresentano il futuro della comunità.

