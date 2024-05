Così, in una nota stampa ufficiale diffusa nel pomeriggio del 4 maggio, Palazzo Chigi conferma la presenza della Premier nella città delle Cento Torri

ASCOLI PICENO – “Domenica 5 maggio, alle ore 11:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa ad Ascoli Piceno al 71º Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri”.

Così, in una nota stampa ufficiale diffusa nel pomeriggio del 4 maggio, Palazzo Chigi conferma la presenza della Premier nella città delle Cento Torri per la sfilata dei Bersaglieri, evento clou del raduno nazionale che si sta svolgendo in questi giorni nel nostro territorio.

