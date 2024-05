LIVE Stadio “Renzo Barbera”di Palermo, match valido per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie B.

Stadio “Renzo Barbera”di Palermo

Ore 15 affrontano Palermo e Ascoli. match valido per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie B.

Rosanero a 52 punti che vuole tenersi stresso il sesto posto. novità in porta il tecnico dei siciliani schiera Desplanches, Ascoli a 37 punti che cerca in questa penultima giornata di campionato di reggiungere la salvezza. Modulo diverso per l’Ascoli con due trequartisti, Zedadka e Caligara.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Gomes (56′ Henderson) Ranocchia (67’Di Francesco), Lund; Soleri, Brunori. A disposizione: Pigliacelli, Kanuric, Graves, Buttaro, Marconi, Stulac, Traorè, , Insigne, Mancuso. Allenatore: Mignani

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Valzania (57′ Rodriguez), Di Tacchio (57′ Masini), Celia ( 64’D’Uffizi ); Caligara, Zedadka; Tarantino (57′ Nestorovski). A disposizione: Viviano, Bolletta, Vaisanen, Quaranta, Adjapong, Giovane, Streng, Duris Allenatore: Carrera

ARBITRO Marco Di Bello della sezione di Brindisi, internazionale dal 2018,coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Mattia Politi di Lecce e dal quarto ufficiale Stefano Milone di Taurianova. Al Var (on-site) ci sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, assistente Var (on-site) Oreste Muto di Torre Annunziata.

NOTE: reti 1′ Brunori, 27′ Caligara (A.), 33′ Soleri (P.), 92′ Caligara (A.),

NOTE: Ammoniti Diakitè (P), Di Tacchio (A), Henderson (P), Lucioni (P). Rec. 5’ pt, 5’ st.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina con l’Ascoli in avanti il match

92′ GOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, imparabile mancino al volo di Caligara dalal distanza che sigla un pareggio importantissimo

91′ OCCASIONE PALERMO, cross di Sulac e colpo di tacco volante di Soleri che sfiora un eurogol

90′ 5 minuti di recupero

87′ corner dalla destra per l’Ascoli esce male Deplanches ma non ci arriva di un pelo Mantovani

83′ OCCASIONE PALERMO Tiro di Di Francesco, la perde Vasquez salvato dal palo e poi salva sulla linea prima dell’arrivo di Mancuso

82′ Triplo cambio Palermo dntro Stulac, Marconi e Mancuso per Diakitè, Ceccarone e Brunori. Cambio ll’Ascoli entra Duris per Falzerano

75′ OCCASIONE ASCOLI, si costruisce una palla gol D’Uffizi che punta Ceccaroni poi tira ma la palla viene deviata in corner

72′ OCCASIONE ASCOLI, lotta Botteghin in area serve Nestorovski che tenta al volo respinge Deplanches,cross su cui arriva Masini di testa ma colpisce male e palla sul fondo

70′ tiro di Rodrigiez da venti metri dalla sinistra, un bel giro che non esce di molto sopra al palo opposto

67′ cambio nel Palermo esce Ranocchia entra Di Francesco

66′ sfonda Caligara centramente supera un avversario poi il suo sinistro incrociato è debole e para Deplanches

64′ entra D’uffizi per Celia nel Picchio

63′ pericoloso Brunori che sterza e tenta un tiro a giro da dentro l’area, pallone alto sul fondo

57′ triplo cambio Ascoli, dentro Rodriguez per Valzania, Masini per Di Tacchio e Nestorovski per Tarantino

56′ Gomes rimane a terra soccorso dai sanitari, viene sostituito da Henderson

46′ riprende la gara senza nessun cambio

PRIMO TEMPO

50′ termina la prima frazione di gara

46′ ammonito Di Tacchio per un’entrata su Gomes a centrocampo

45′ assegnati 5 minuti di recupero

33′ GOL Palermo con Soleri, anticipa Bellusci con un colpo di testa in area piccola, sfruttando il bellissimo assiste in rovesciata in area di Segre.

27′ GOOOOOOOOOL ASCOLI Caligara, infila in rete con un gran colpo di testa sfruttando il cross di Celia proveniente dalla sinistra e indirizza sotto al sette

18′ Partita momentaneamente ferma probabilmente per alcune situazioni sugli spalti poco chiare

16′ ammonito Diakitè che entra in maniera rovinosa su Zedadka, punizione per l’Ascoli sulla fascia sinistra

13′ OCCASIONE PALERMO SPRECA il possibile raddoppio Diakità dopo lo spunto di Brunori che serva in area il centrocampista che stoppa e tira alto sopra la traversa

12′ OCCASIONE PALERMO, Gomes ruba palla a Di Tacchio, serve Soleri sulla destra che cerca Brunori in area piccola, palla deviata in corner da Belllusci

10′ cross di Celia dalla sinistra, palla che Tarantino riesce a rimettere dentro l’area piccola di testa, anticipato però Zedadka

8′ PUNIZIONE da posizione interessante per il Palermo, cross in area dalla sinistra e difesa che respinge

1′ GOL PALERMO- Dopo 50 secondi BRUNORI SIGLA IL VANTAGGIO, assist di Soleri, stop e tiro potente che batte Vasquez

0- Calcio di inizio per il Palermo che lancia in avanti

