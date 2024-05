ASCOLI PICENO – “Prospettive future, strategie aziendali e ricadute su cittadini e utenti, anche alla luce delle ultime notizie uscite sulla stampa. Sono questi alcuni dei temi che Cgil, Cisl e Uil di Ascoli Piceno hanno trattato con i vertici aziendali della CIIP di Ascoli Piceno, nel corso di un incontro che si è svolto nella mattinata di venerdì 3 maggio 2024 presso la sede dell’Azienda ad Ascoli Piceno”. Così si apre la nota stampa, giunta in redazione dai sindacati, nella mattinata del 6 maggio.

Erano presenti per le Organizzazioni Sindacali Barbara Nicolai (CGIL), Floriano Canali (UIL) Antonio Angelini (CISL) mentre per l’Azienda la Presidente Maddalena Ciancaleoni, i Consiglieri Nives De Angelis e Gianluca Pompei e il Direttore Giovanni Celani.

“Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito l’importanza del servizio pubblico in termini di difesa e tutela del bene acqua, della gestione pubblica e della qualità del servizio stesso e la priorità dell’interesse pubblico che non può seguire le logiche del libero mercato ma essere finalizzato al beneficio della comunità, dei cittadini e dell’utenza anche in termini di tariffe – si legge nella nota stampa – Essendo infatti l’acqua una risorsa preziosa e non infinita, l’attività svolta dalla CIIP SPA rappresenta, per CGIL CISL e UIL un settore strategico e fondamentale la cui azione, anche in termini prospettici di investimenti e opere future, deve rispondere a criteri non solo di efficienza, efficacia ed economicità, ma anche principi di solidarietà, sostenibilità e trasparenza. Le urgenze rappresentate sono molte: dalle conseguenze del sisma nella gestione e qualità del servizio alla crisi idrica ampliata dai cambiamenti climatici, dalla possibilità di caaptare nuovi sorgenti al recupero delle acque di depurazione, dalle strategie per la riduzione delle perdite alla necessità di tecnologie e impianti innovativi al fine anche di riuscire ad abbattere le tariffe viste le condizione economiche delle famiglie sempre più preoccupanti”.

“La Presidente CIIP, nel ribadire il ruolo fondamentale della CIIP come Società di gestione del Servizio Idrico Integrato ad intera partecipazione pubblica, ha presentato, in collegamento anche con le risorse del PNRR, i vari progetti in fase di esecuzione e quelli futuri come la realizzazione dell’impianto di soccorso attraverso l’anello dei Sibillini e il progetto digitalizzazione per la mappatura degli impianti al fine di prevenire le perdite e permettere un’azione di manutenzione preventiva – prosegue la nota stampa – Come CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno, nel prendere atto delle diverse azioni e strategie presentate dall’Azienda, si è sottolineata la necessità, attraverso un nuovo Piano d’Ambito di competenza dell’AATO 5, di coniugare l’obiettivo degli investimenti necessari con quello di riduzione delle tariffe, scelta politica di competenza degli Enti Locali soci. L’incontro è terminato con l’impegno reciproco di calendarizzare incontri periodici al fine di monitorare le azioni intraprese, di informazione preventiva ed eventuale condivisione delle strategie, scelte e azioni future della CIIP che abbiano, a livello confederale, un riflesso su lavoratori, pensionati e cittadini tutti”.

