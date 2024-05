ASCOLI PICENO – A distanza di un anno esatto dalla sottoscrizione della convenzione triennale, definita tra Comune di Ascoli Piceno e Consolato Maestri del Lavoro, per l’adozione da parte dei Maestri del giardino Don Antonio Rodilossi, sito in via Dino Angelini a Porta Romana, accanto alla chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Icona, il sindaco Marco Fioravanti su invito del Console Giorgio Fiori, ha visitato la struttura che appunto da aprile del 2023 è costantemente monitorata e curata dalla squadra del Consolato, guidata da Alessandro Castelli e formata dai “volontari” Alfredo De Marco, Walter Alesi, Franco Cellini, Renato Evangelisti e Domenico Re.

L’iniziativa era stata concretizzata nell’ambito del progetto “Adotta un Monumento una Aiuola, un’Area verde una Rua” proposto dalla Amministrazione comunale al fine di favorire, con il coinvolgimento diretto della cittadinanza, una più attenta tutela delle aree urbane, facenti parte del patrimonio comunale e non ed era nata subito dopo una analoga progettualità denominata “Natura Di”, promossa in tutt’Italia dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro con le stesse finalità. Nel corso dell’incontro Fiori, Castelli e gli altri hanno evidenziato al primo Cittadino come sono stati risistemati tavolo e panchine vandalizzate nel tempo e come viene periodicamente curato il taglio dell’erba e delle aiuole di entrambi gli spazi verdi.

