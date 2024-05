ASCOLI PICENO – Mercoledì 8 maggio alle ore 17,30 quarto appuntamento del programma “Passeggiate Vagabonde” della Fondazione Don Giuseppe Fabiani, presso la sede in via Annibal Caro 36; l’architetto Pier Filippo Melchiorre presenterà il volume Odoardo Odoardi da Ascoli (un architetto militare del 600 alla corte dei Farnese) edito nella collana Quaderni del Consiglio regionale delle Marche. Il volume è la traduzione commentata del manuale “La Moderna Architettura Militare agevolata con un breve metodo” scritto nel 1681 dall’Odoardi e dedicato al Duca di Parma, Ranuccio Farnese.

Nel tardo Medioevo e primo Rinascimento si sviluppa nelle Marche, particolarmente ricche di fortezze, una nuova tecnica di difesa dagli attacchi nemici, conseguente l’evoluzione delle armi e in particolare dell’uso di artiglieria e polvere da sparo. Tra gli architetti che hanno applicato le innovatorie teorie di fortificazione c’è Odoardo Odoardi de Catalini di Ascoli.

La nuova metodologia di costruzione delle fortezze, che si è sviluppata a partire dal XV secolo fino al XIX, nasce inizialmente nella parte settentrionale della regione, grazie alla presenza nel ducato di Montefeltro dell’architetto Francesco di Giorgio Martini. Oltre a Odoardo Odoardi contribuiranno alla diffusione del nuovo “moderno” tipo di architettura militare anche altre note figure del periodo, come gli architetti Floriani, Rinaldini e Ferretti.

Il “Quaderno” a cura di Pier Filippo Melchiorre è organizzato in maniera che a ogni capitolo dell’opera di Odoardi stampato in originale ne segua uno con commento e spiegazione. Nel volume viene, inoltre, approfondita la vita dell’architetto ascolano e dei personaggi citati nel libro in maniera da restituire al lettore anche uno spaccato dell’epoca.

