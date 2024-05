ASCOLI PICENO – Appuntamenti di qualità in arrivo nella città delle Cento Torri.

Martedì 7 maggio, alle ore 12, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno si è svolta la presentazione del nuovo Consiglio direttivo, del nuovo Direttore Artistico, delle linee strategiche della 28ma edizione del Festival internazionale di musica da camera di Ascoli Piceno e del concerto di primavera in programma sabato 11 maggio, ore 18, nell’auditorium “Emidio Neroni” della Fondazione Carisap.

Parliamo, ovviamente, dell’AscoliPicenoFestival. Kermesse resa possibile dalla collaborazione di Ministero della Cultura, Comune di Ascoli, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e Camera di Commercio delle Marche.

Cambia tutto nell’associazione culturale, il gruppo dirigente e il direttore artistico. A seguito dell’assemblea dei soci è stato eletto presidente l’imprenditore aquilano Berardino De Angelis che prenderà il posto dell’uscente Emanuela Antolini. Da sempre impegnato nella promozione della cultura e dello sport, è anche dirigente della Ruby L’Aquila. Il nuovo direttore artistico è, invece, Giuliano De Angelis, violoncellista, che prende il posto del pianista Roberto Prosseda. Aquilano, artista nel pieno della carriera internazionale è anche direttore di Festival Musical Square (Milano), Festival Abruzzo Musica, Festival Internazionale del Sannio e della Valle Caudina e Orchestra Benedetto Croce. Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo anche Antonio Attorre, Claudia Giannelli, Paola Izzi, Vincenzo Marini Marini, Sabino Papagna e Rossana Sarchielli.

Cambiamenti anche nel calendario con il Festival che si svolgerà tra il 20 ottobre e l’8 dicembre e non più a settembre. Diciotto concerti in programma tra musica classica con incursioni nel Jazz e nella tipologia etnica. Gli eventi si terranno tutti i giovedì sera e le domeniche pomeriggio all’Auditorium Neroni.

Berardino De Angelis, nuovo presidente, afferma in conferenza: “Ho trovato una bella associazione, già ben strutturata. Ringrazio Emanuela Antolini che mi ha preceduto molto bene. Siamo motivati a proseguire bene questo percorso. Più numerosi sono gli associati più forza può acquisire il Festiva per far conoscere la bellezza della musica. Io metterò tutto il mio impegno e la mia passione per dare gambe solide all’associazione e sono certo che il pubblico del Piceno, territorio con il quale ho un forte rapporto di amicizia e di riconoscenza perché ospitò la mia famiglia dopo il terremoto de L’Aquila, risponderà. Mi auguro che anche dal mondo imprenditoriale ci sarà un sostegno per arricchire l’offerta culturale della città”.

Donatella Ferretti, da parte dell’Arengo, dichiara: “Una rassegna consolidata nel nostro territorio. Una tradizione di buona musica, valorizzazione di talenti anche giovani. C’è un buon coinvolgimento delle scuole della nostra città. Faccio gli auguri al nuovo presidente De Angelis che avrà un compito importante per il proseguimento del progetto culturale. La nostra amministrazione non si è tirata indietro per sostenere questa kermesse musicale”.

Maurizio Frascarelli, presidente Fondazione Carisap, aggiunge: “Noi porteremo con entusiasmo il nostro contributo a favore di AscoliPicenoFestival e faccio gli auguri al neo presidente e al nuovo Direttivo”.

Giuliano De Angelis, nuovo direttore artistico, prosegue: “Un grande ringraziamento, innanzitutto, ad Emanuela Antolini, presidente uscente. La rassegna avrà diversi cambiamenti. Partiremo il 20 ottobre e termineremo l’8 dicembre, quindi non più a settembre. I concerti avranno un’organizzazione settimanale ordinata ovvero i giovedì sera e le domeniche pomeriggio. I concerti sono aumentati da 16 a 18 e ci saranno molti ospiti di fama internazionale. Ogni appuntamento sarà di livello altissimo. I nostri obiettivi precisi sono tre. Raggiungiamo gli studenti delle scuole con una rassegna specifica, ‘Apf per la scuola’, con ben quattro lezioni-concerto per gli alunni della D’Azeglio, della Luciani e di Offida. Vogliamo poi coinvolgere molti giovani artisti di talento tra i quali Giulia Falzerano, Clarissa Bevilaqua, Michele D’Ascenzo e l’ensemble I Violoncellieri. Terzo e ultimo punto, valorizzare i migliori artisti ascolani. Oltre ai giovani Alessio Falciani ed Enrico Mazzuca, quest’anno saranno artisti in residenza Francesco e Angelo Pepicelli, duo di origine ascolana, cameristi fra i più apprezzati in Italia e all’estero. Siamo sicuri che AscoliPicenoFestival avrà molto successo. Il nuovo Direttivo è completamente rinnovato, ci sono risorse davvero uniche. Il concerto avrà la presidenza della nostra Ada Gentili, nota compositrice, un’edizione totalmente online in videoconferenza”.

Il sindaco Marco Fioravanti chiude la conferenza dichiarando: “In questi anni la rassegna ha avuto una grande evoluzione. Per portare avanti questo Festival ci vuole passione e determinazione. Faccio i miei grandi auguri al nuovo Direttivo e ringrazio Emanuela Antolini per il buonissimo lavoro svolto nel recente passato. Ascoli in questi anni ha fatto tanti passi di crescita in vari ambiti ed è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra con le varie associazioni e tutto ciò sta avendo riconoscimenti anche in ambito nazionale”.

Il primo cittadino ha, infine, aggiunto: “Una problematica che dobbiamo risolvere è il sovrapporsi di eventi vari nel nostro territorio, ci vorrebbe un calendario condiviso dove potersi inserire fra le date libere. Lavoreremo per migliorare questo aspetto e per poter accontentare le numerose richieste che ci giungono”.

Spazio, ora, agli ospiti-big. Il nuovo direttore artistico, Giuliano De Angelis, annuncia: “Ci saranno ad esempio il clarinettista Alessandro Carbonare, il violoncellista vincitore del prestigioso Premio Tchaikovsky Denis Shapovalov, l’oboista Fabien Thouand, i pianisti Roberto Prosseda e Merita Rexha Tershana, la flautista Silvia Careddu, la violinista Linda Hedlund e i jazzisti Paolo Di Sabatinoe Javier Girotto”.

L’anteprima di Primavera si terrà sabato 11 maggio nell’Auditorium “Emidio Neroni” ad Ascoli con un “Pomeriggio con Wolfang”, e Wolfang naturalmente sta per Mozart, ad ingresso libero. Di scena un quartetto per oboe e archi formato da Riccardo Bricchi primo oboe dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, dai solisti dell’orchestra da camera “Benedetto Marcello” di Teramo Renato Marchese ed Enrico Mazzuca violini, Alessandro Ascanio viola e dal direttore artistico Apf Giuliano De Angelis violoncello. Verranno eseguiti il Quartetto per oboe e archi Kv 370 e la Serenata Eine kleine Nachtmusik del genio di Salisburgo Wolfang Amadeus Mozart. Il concerto sarà anche l’occasione per l’associazione da quest’anno iscritta nel registro del Terzo Settore, oltre che per presentare il cartellone di ottobre-dicembre, per dare la possibilità agli amanti della musica classica di diventare soci o di rinnovare la tessera con quota annuale ferma a 50 euro, 15 euro fino a 25 anni.

Al termine del concerto brindisi con le tipicità dei produttori Cia-Agricoltori Italiani. Sabino Rapagna, membro del nuovo Direttivo, aggiunge: “La Cia-Agricoltori italiani anche quest’anno proporranno delizie enogastronomiche del territorio e per questo va il nostro ringraziamento caloroso”.

Sempre sabato prossimo all’Auditorium “Emidio Neroni”, al mattino dalle 10, gli stessi artisti che si esibiranno nel pomeriggio, dedicheranno una lezione-concerto a più di 150 studenti dell’Istituto Comprensivo D’Azeglio. Verranno eseguite musiche di Rossini (Sonata a 4 n. 1), Handel/Halvorsen (Passacaglia) e Piazzola (Libertango). Gli esecutori sono Enrico Mazzuca (violino primo), Alessandro Ascani (viola/violino secondo), Giuliano De Angelis (cello) e Diego Amadio (contrabbasso).

