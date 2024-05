Tutte le informazioni sulle iniziative in programma nei prossimi giorni. Scopri i dettagli e come partecipare ad entrambi gli eventi culturali e sociali

OFFIDA – E’ in programma sabato 11 maggio, dalle 16 alle 18,30 circa, un evento culturale gratuito dedicato alla città e al Santuario Diocesano del Miracolo Eucaristico – Chiesa di Sant’Agostino.

L’iniziativa rientra nel progetto realizzato dal Comune di Offida, assessorato allo sport e al turismo, nell’ambito di “Itealea – Turismo delle radici” del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e finanziato dall’Unione Europea – Nex Generation EU.

La partecipazione è gratuita, il ritrovo è fissato per le ore 16 in Piazza delle merlettaie a Offida.

Il Santuario Diocesano del Miracolo Eucaristico – Chiesa di Sant’Agostino è stato recentemente riaperto dopo i lavori effettuati a seguito dei danni subiti dal sisma dell’Italia centrale del 2016.

Occorre però effettuare la prenotazione entro il 9 maggio indicando nome e cognome di chi sarà presente tramite messaggio al numero 3939365509.

Il 10 maggio lezioni e partite libere di burraco a Santa Maria Goretti di Offida. Nell’ambito del progetto “Nuove energie”, promosso dall’ Amministrazione Comunale di Offida con la collaborazione dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps, venerdì 10 maggio è in programma una nuova iniziativa.

Dalle ore 21 nella frazione Santa Maria Goretti, presso il Circolo Elio Fabrizi (Piazza Fausto Coppi) si svolgeranno lezioni e partite libere di burraco.

Ogni lunedì, invece, le attività di burraco si svolgono dalle ore 15 alle ore 17 presso il Centro Polifunzionale Beato Bernardo in Piazza Beato Bernardo a Offida, con lezioni (per chi non sa giocare o magari è un principiante) e partite libere (per chi ne conosce già le regole).

Dalle 17 alle 18, invece, si svolge un corso di ginnastica dolce e posturale (si consiglia di indossare abbigliamento e calzature comodi e di portare un tappetino).

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927

