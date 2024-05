In programma alcuni ever green dalle grandi colonne del cinema rilette alla chitarra: dal celeberrimo pezzo di Francais Lai, omonimo al film di Claude Lelouch, Un Homme et una Femme; a Over the Rainbow di Harold Arlen e The Pink Panther di Henri Mancin

ASCOLI PICENO – Il Circolo di Cultura Cinematografica di Ascoli Piceno “Don Mauro – nel corso del tempo”, per la rassegna di Cinema&Musica, evento che abbina musica e cinema, il 9 maggio alle 21 propone l’abbinata fra la proiezione di School of Rock di Richard Linklater e il concerto di Francesco Di Giovanni, in arte Frankie.

